Жители ХМАО осаждают банкоматы, в некоторых кончилась наличность

Жители ХМАО массово снимают наличность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

Жители ХМАО на фоне новостей о боевых действиях на Украине стали активно снимать деньги в банкоматах. В некоторых аппаратах по выдаче денег уже закончилась наличность, о чем корреспонденту URA.RU рассказали читатели.

«Деньги кончились в отдельных банкоматах „Тинькофф Банка“, я в двух снять не смогла. В техподдержке дали адрес, где деньги еще есть, поехала туда», — рассказала URA.RU жительница Нижневартовска Татьяна Данилова.

Другой читатель агентства рассказал URA.RU, что он больше получаса отстоял в очереди в банкомат «Сбербанка», где хотел снять всю наличность. «Точно такая же ситуация была в соседнем магазине „Магнит“, где стоит банкомат „Сбербанка“, но денег вроде всем хватает», — рассказал агентству житель Нижневартовска Олег Миронов.

Корреспонденту агентства не удалось получить оперативный комментарий службы поддержки «Тинькофф банка», там не ответили на звонок. Пресс-служба «Сбербанка», в свою очередь, распространила заявление, что банк «и все его системы работают в штатном режиме, клиентам физическим и юридическим лицам доступны их средства и сервисы в полном объеме».

Ранее URA.RU писало, что жители Екатеринбурга осадили пункты обмена валюты. В местных отделениях ВТБ жители выстроились в очереди на обмен валюты, которая, по их словам, уже заканчивается. Это связано объявлением о начале военной спецоперации на Украине. После заявления президента РФ Владимира Путина курс рубля обвалился на рекордное значение с 2014 года.

Такие очереди около банкоматов сейчас наблюдаются в ряде торговых центров Сургута Читатель URA.RU

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