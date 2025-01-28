28 января 2025

Брянскую область атаковали десятками дронов, в том числе реактивными

Губернатор Богомаз: в Брянской области сбиты 26 БПЛА, в том числе реактивных
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Богомаз сообщил, что в атаке участвовали три реактивных беспилотника
Богомаз сообщил, что в атаке участвовали три реактивных беспилотника Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Силы ПВО сбили 26 беспилотников, в том числе реактивных, в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз и отметил, что проводится обследование территорий, подвергшихся атаке ВСУ.

«Силами ПВО Министерства обороны РФ перехвачено и уничтожено 26 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 3 реактивных. Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы проводят обследование территорий», — рассказал Богомаз в telegram-канале.

В ночь на 29 января беспилотники также атаковали Нижегородскую, Смоленскую, Тверскую области, а также Татарстан. По предварительной информации, целями дронов ВСУ стали ядерный, промышленный и гражданские объекты.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Силы ПВО сбили 26 беспилотников, в том числе реактивных, в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз и отметил, что проводится обследование территорий, подвергшихся атаке ВСУ. «Силами ПВО Министерства обороны РФ перехвачено и уничтожено 26 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 3 реактивных. Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы проводят обследование территорий», — рассказал Богомаз в telegram-канале. В ночь на 29 января беспилотники также атаковали Нижегородскую, Смоленскую, Тверскую области, а также Татарстан. По предварительной информации, целями дронов ВСУ стали ядерный, промышленный и гражданские объекты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...