Брянскую область атаковали десятками дронов, в том числе реактивными

Силы ПВО сбили 26 беспилотников, в том числе реактивных, в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз и отметил, что проводится обследование территорий, подвергшихся атаке ВСУ.
«Силами ПВО Министерства обороны РФ перехвачено и уничтожено 26 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 3 реактивных. Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы проводят обследование территорий», — рассказал Богомаз в telegram-канале.
В ночь на 29 января беспилотники также атаковали Нижегородскую, Смоленскую, Тверскую области, а также Татарстан. По предварительной информации, целями дронов ВСУ стали ядерный, промышленный и гражданские объекты.
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