В ГД хотят освободить россиян от оплаты одного пункта в счетах за ЖКХ

С граждан перестанут брать плату за ускорение капитального ремонта, и региональные операторы будут проводить оценку технического состояния домов раз в пять лет за счет уже выплаченных жильцами взносов. Такой законопроект подготовлен к внесению в Госдуму. Об этом сообщают «Известия».
«С граждан перестанут брать плату за ускорение капитального ремонта. Сейчас оценка технического состояния дома проводится раз в четверть века, а проверку в более сжатые сроки можно сделать только за счет собственников жилья. Теперь региональным операторам придется делать оценку раз в пять лет за счет уже выплаченных жильцами взносов за капремонт», — говорится на сайте «Известий».
Законопроект готов к внесению в Госдуму. Парламентарии и бизнесмены поддерживают инициативу, но опасаются, что средств может не хватить, если желающих на внеочередной капремонт будет много, отмечает издание.
Ранее Госдума приняла закон, увеличивающий взносы на капремонт многоквартирных домов до 60% для тех, кто выбрал сбор средств на специальном счете. Это было сделано для улучшения собираемости необходимых средств, поскольку многие регионы столкнулись с проблемой низкой собираемости платежей. Также были предприняты меры для стимулирования своевременной оплаты услуг, включая снижение пеней за просрочку оплаты.
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