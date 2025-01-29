Роспотребнадзор просят проверить отечественные консервы на подмену рыбы

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергей Лисовский обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой проверить информацию о подмене сайры на сардину в рыбных консервах, выпускаемых ООО «Русский рыбный мир». По словам Лисовского, в названии продукции упоминаются оба вида рыбы, однако фактически консервы содержат только сардину.
«Решением Новосибирского арбитражного суда от 21 мая прошлого года установлено, что в наименовании продукции рыбные консервы „Сайра курильская“ используется два зоологических наименования вида водных биологических ресурсов „Сайра“ и „Сардина“. Вместе с тем фактически в составе продукта есть один вид водного биологического ресурса „Сардина“», — заявил Лисовский. Его слова передают «Известия».
Свое обращение главе Роспотребнадзора Поповой депутат отправил после того, как общественная организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» сообщила ему о нарушениях при производстве данной продукции. Лисовский попросил не только провести проверку, но и в случае выявления нарушений принять меры в соответствии с законодательством РФ.
Согласно информации от представителя общественной организации Олега Павлова, было выявлено, что продукция под названием «Сайра приморская» содержит только ДНК тихоокеанской сардины (иваси), но не сайры. «ОПИ в рамках общественного контроля была выявлена масштабная практика производства и сбыта фальсифицированных пищевых продуктов — рыбных консервов... Согласно результатам организованного лабораторного исследования, в данных консервах не было сайры, обнаружена лишь ДНК иваси», — отметил общественник.
Павлов отметил, что в течение трех лет деятельность ООО «Русский рыбный мир» более 10 раз становилась объектом внимания территориальных органов Роспотребнадзора и Россельхознадзора. В документе, который депутат направил главе надзорного ведомства также указывается, что производителю консервов ранее были выданы предостережения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по другой продукции — «Сайра курильская».
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