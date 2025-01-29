Shot: звезда «Кадетства» Владимир Стеклов упал в обморок из-за проблем с сердцем

Советский и российский актер театра и кино, которого многие запомнили по легендарному телесериалу «Кадетство», народный артист России Владимир Стеклов упал в обморок в своей квартире. Причиной обморока стало резкое падение артериального давления, сообщает Life.
«Звезда „Кадетства“ упал в обморок в собственной квартире», — передает Life. Отмечается, что несколько дней назад артист обращался за помощью к медикам.
Медицинская бригада осмотрела артиста и пришла к выводу, что причиной обморока стало резкое падение артериального давления, вызвавшее ухудшение циркуляции крови в мозге. Предварительно, такое состояние у артиста могло быть вызвано острой сердечной недостаточностью.
От госпитализации Стеклов отказался. Артист решил продолжить лечение амбулаторно.
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