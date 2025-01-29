Украина направила 29 дронов на Тверскую область

В ночь на 29 января день силами Министерства обороны РФ в Тверской области была успешно отражена атака беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя. Всего на территории области было перехвачено 29 вражеских БПЛА.
«За минувшую ночь над территорией Тверской области силами Минобороны РФ отражена атака 29 БПЛА», — сообщил Руденя. Об этом пресс-служба главы региона написала в своем telegram-канале. Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ направили в атаку более сотни беспилотников на российские территории. Больше всего вражеских БПЛА сбили в Курской области.
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