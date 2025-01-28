На военной базе США «Эйельсон», базирующейся на Аляске, разбился американский истребитель F-35. Об этом пишет Alaska News Source со ссылкой на источник. Видео публикуют местные СМИ в соцсети X.
«Истребитель F-35 потерпел крушение во вторник во время полета на авиабазе Эйлсон, сообщил военный представитель», — говорится в материале местного издания. Отмечается, что пилот успел катапультироваться.
Ранее США по ошибке сбили свой истребитель F/A-18 над Красным морем. Военный крейсер без должной причины открыл огонь и уничтожил воздушное судно. Инцидент произошел во время авиаударов по объектам хуситов.
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