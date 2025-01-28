28 января 2025

Истребитель F-35 потерпел крушение на Аляске. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пилот успел катапультироваться, сообщил источник местного СМИ
Пилот успел катапультироваться, сообщил источник местного СМИ Фото:

На военной базе США «Эйельсон», базирующейся на Аляске, разбился американский истребитель F-35. Об этом пишет Alaska News Source со ссылкой на источник. Видео публикуют местные СМИ в соцсети X.

«Истребитель F-35 потерпел крушение во вторник во время полета на авиабазе Эйлсон, сообщил военный представитель», — говорится в материале местного издания. Отмечается, что пилот успел катапультироваться.

Ранее США по ошибке сбили свой истребитель F/A-18 над Красным морем. Военный крейсер без должной причины открыл огонь и уничтожил воздушное судно. Инцидент произошел во время авиаударов по объектам хуситов.

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На военной базе США «Эйельсон», базирующейся на Аляске, разбился американский истребитель F-35. Об этом пишет Alaska News Source со ссылкой на источник. Видео публикуют местные СМИ в соцсети X. «Истребитель F-35 потерпел крушение во вторник во время полета на авиабазе Эйлсон, сообщил военный представитель», — говорится в материале местного издания. Отмечается, что пилот успел катапультироваться. Ранее США по ошибке сбили свой истребитель F/A-18 над Красным морем. Военный крейсер без должной причины открыл огонь и уничтожил воздушное судно. Инцидент произошел во время авиаударов по объектам хуситов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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