Житель Ямала попался на краже спасательного жилета из самолета

Житель Салехарда украл из самолета аварийно-спасательный жилет после приземления в аэропорту Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.
«Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские увидели, что в зоне выдачи багажа салехардец достал похищенный жилет из рюкзака и положил под стойку регистрации пассажиров, после чего получил свой багаж и отправился к выходу из аэропорта», — рассказали на сайте ведомства. Ущерб авиакомпании составил 6000 рублей.
Мужчину оперативно задержали на выходе из аэропорта «Рощино» и доставили в отделение. Задержанный ранее уже привлекался по уголовной статье. По факту кражи возбуждено уголовное дело, салехардцу избрана мера пресечения — обязательство о явке.
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