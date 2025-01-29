Житель Ямала попался на краже спасательного жилета из самолета

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Транспортные полицейские оперативно задержали подозреваемого (архивное фото)
Транспортные полицейские оперативно задержали подозреваемого (архивное фото) Фото:

Житель Салехарда украл из самолета аварийно-спасательный жилет после приземления в аэропорту Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.

«Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские увидели, что в зоне выдачи багажа салехардец достал похищенный жилет из рюкзака и положил под стойку регистрации пассажиров, после чего получил свой багаж и отправился к выходу из аэропорта», — рассказали на сайте ведомства. Ущерб авиакомпании составил 6000 рублей.

Мужчину оперативно задержали на выходе из аэропорта «Рощино» и доставили в отделение. Задержанный ранее уже привлекался по уголовной статье. По факту кражи возбуждено уголовное дело, салехардцу избрана мера пресечения — обязательство о явке.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Салехарда украл из самолета аварийно-спасательный жилет после приземления в аэропорту Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО. «Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские увидели, что в зоне выдачи багажа салехардец достал похищенный жилет из рюкзака и положил под стойку регистрации пассажиров, после чего получил свой багаж и отправился к выходу из аэропорта», — рассказали на сайте ведомства. Ущерб авиакомпании составил 6000 рублей. Мужчину оперативно задержали на выходе из аэропорта «Рощино» и доставили в отделение. Задержанный ранее уже привлекался по уголовной статье. По факту кражи возбуждено уголовное дело, салехардцу избрана мера пресечения — обязательство о явке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...