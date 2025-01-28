Путин обвинил Запад в продолжении войны против России

Запад уговорил власти Киева продолжить войну, чего не скрывают даже украинские власти. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Как известно, приехал господин [Борис] Джонсон тогда премьер-министр Великобритании, наверняка с подачи бывшей американской администрации во главе с господином [экс-президентом США Джо] Байденом, и уговорили украинцев продолжать войну. А собственно говоря, этого никто не скрывает, и сами украинские чиновники, причем достаточно высокого ранга, прямо публично об этом потом и сказали», — сказал Путин в эфире канала «Россия 1».
В том же интервью президент впервые назвал возможные сроки окончания конфликта на Украине. По его словам, без патронов для Киева Украина продержится от полутора до двух месяцев. Глава российского государства подчеркнул, что спонсорство западных стран имеют решающее значение для продолжения текущих операций. Путин добавил, что в связи с этим суверенитет Украины почти на нуле. URA.RU приводит главные заявления президента РФ из интервью в своем материале.
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