«Северсталь» страхуется от санкций публичным заявлением

25 февраля 2022 в 15:55 Размер текста - 17 +

Компания Алексея Мордашова опубликовала реакцию «на последние события в Украине» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности ПАО «Северсталь» (Вологодская область) опубликовала реакцию «на последние события в Украине». Пресс-релиз, оказывающий, по мнению компании, существенное влияние на стоимость или котировки акций был опубликован 25 февраля. «„Северсталь“ внимательно следит за ситуацией и любыми возможными последствиями для нашего бизнеса. Предприятия „Северстали“ продолжают работать в обычном режиме. Компания сохраняет прочное финансовое положение и низкий уровень долга. Эффективная бизнес-модель „Северстали“ обеспечивает высокую операционную устойчивость, что отражается на нашей позиции как одной из самых низкозатратных публичных сталелитейных компаний в мире», — говорится в сообщении. Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов в беседе с URA.RU отметил, что в «Северстали» могут опасаться введения против нее санкций в связи с событиями на Украине. «В 2018 году властями США были установлены санкции против принадлежащих Алексею Мордашову „Силовых машин“. Сегодня возможен похожий вариант и с „Северсталью“», — уточнил он. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Российская армия должна провести денацификацию и демилитаризацию республики. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз введет дополнительный пакет санкций в отношении России. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что новые ограничения нанесут большой урон промышленности РФ. Она также предсказала рост инфляции и снижение темпов экономического развития. «Северсталь» является крупнейшим в России производителем коксующегося угля и железной руды, а также высококачественного плоского и сортового проката и стальных труб для различных отраслей. Председателем совета директоров ПАО «Северсталь» и крупнейшим акционером компании является российский бизнесмен Алексей Мордашов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

ПАО «Северсталь» (Вологодская область) опубликовала реакцию «на последние события в Украине». Пресс-релиз, оказывающий, по мнению компании, существенное влияние на стоимость или котировки акций был опубликован 25 февраля. «„Северсталь“ внимательно следит за ситуацией и любыми возможными последствиями для нашего бизнеса. Предприятия „Северстали“ продолжают работать в обычном режиме. Компания сохраняет прочное финансовое положение и низкий уровень долга. Эффективная бизнес-модель „Северстали“ обеспечивает высокую операционную устойчивость, что отражается на нашей позиции как одной из самых низкозатратных публичных сталелитейных компаний в мире», — говорится в сообщении. Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов в беседе с URA.RU отметил, что в «Северстали» могут опасаться введения против нее санкций в связи с событиями на Украине. «В 2018 году властями США были установлены санкции против принадлежащих Алексею Мордашову „Силовых машин“. Сегодня возможен похожий вариант и с „Северсталью“», — уточнил он. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Российская армия должна провести денацификацию и демилитаризацию республики. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз введет дополнительный пакет санкций в отношении России. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что новые ограничения нанесут большой урон промышленности РФ. Она также предсказала рост инфляции и снижение темпов экономического развития. «Северсталь» является крупнейшим в России производителем коксующегося угля и железной руды, а также высококачественного плоского и сортового проката и стальных труб для различных отраслей. Председателем совета директоров ПАО «Северсталь» и крупнейшим акционером компании является российский бизнесмен Алексей Мордашов.