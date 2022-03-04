ДНР: националисты и военные Украины начали воевать между собой

Украинские военные обстреляли штаб спецотряда украинских националистов «Азов» в Мариуполе. Об этом рассказали в Народной милиции Донецкой народной республике (ДНР).
«Противоречия между командованием ВС Украины и националистических подразделений перешли в фазу прямой конфронтации. По месту расположения штаба отдельного отряда специального назначения „Азов“ на юго-западе Мариуполя, вооруженными силами Украины был нанесен удар ОТР „Точка-У“. В результате удара были уничтожены более 20 боевиков и 10 единиц техники», — сообщается в telegram-канале Народной милиции республики.
Причиной стали противоречия между командованиями националистов и вооруженными силами Украины. В «Азове» не захотели подчиняться руководству армии и согласовывать с ними свои действия.
Россия в конце февраля начала спецоперацию на Украине, целью которой является денацификация и демилитаризация. Националисты Украины терроризируют мирных жителей и прикрываются ими как «живым щитом», заявляли в Минобороны РФ. Россия восемь лет пыталась урегулировать конфликт на Донбассе мирно, но там продолжали нарушать права человека, цитирует РАПСИ члена Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), журналиста и писателя Марину Ахмедову.
Украинские военные обстреляли штаб спецотряда украинских националистов «Азов» в Мариуполе. Об этом рассказали в Народной милиции Донецкой народной республике (ДНР). «Противоречия между командованием ВС Украины и националистических подразделений перешли в фазу прямой конфронтации. По месту расположения штаба отдельного отряда специального назначения „Азов“ на юго-западе Мариуполя, вооруженными силами Украины был нанесен удар ОТР „Точка-У“. В результате удара были уничтожены более 20 боевиков и 10 единиц техники», — сообщается в telegram-канале Народной милиции республики. Причиной стали противоречия между командованиями националистов и вооруженными силами Украины. В «Азове» не захотели подчиняться руководству армии и согласовывать с ними свои действия. Россия в конце февраля начала спецоперацию на Украине, целью которой является денацификация и демилитаризация. Националисты Украины терроризируют мирных жителей и прикрываются ими как «живым щитом», заявляли в Минобороны РФ. Россия восемь лет пыталась урегулировать конфликт на Донбассе мирно, но там продолжали нарушать права человека, цитирует РАПСИ члена Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), журналиста и писателя Марину Ахмедову.