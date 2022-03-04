ДНР: националисты и военные Украины начали воевать между собой

04 марта 2022 в 14:11 Размер текста - 17 +

На Украине возник конфликт ВСУ и националистов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные обстреляли штаб спецотряда украинских националистов «Азов» в Мариуполе. Об этом рассказали в Народной милиции Донецкой народной республике (ДНР). «Противоречия между командованием ВС Украины и националистических подразделений перешли в фазу прямой конфронтации. По месту расположения штаба отдельного отряда специального назначения „Азов“ на юго-западе Мариуполя, вооруженными силами Украины был нанесен удар ОТР „Точка-У“. В результате удара были уничтожены более 20 боевиков и 10 единиц техники», — сообщается в telegram-канале Народной милиции республики. Причиной стали противоречия между командованиями националистов и вооруженными силами Украины. В «Азове» не захотели подчиняться руководству армии и согласовывать с ними свои действия. Россия в конце февраля начала спецоперацию на Украине, целью которой является денацификация и демилитаризация. Националисты Украины терроризируют мирных жителей и прикрываются ими как «живым щитом», заявляли в Минобороны РФ. Россия восемь лет пыталась урегулировать конфликт на Донбассе мирно, но там продолжали нарушать права человека, цитирует РАПСИ члена Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), журналиста и писателя Марину Ахмедову. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украинские военные обстреляли штаб спецотряда украинских националистов «Азов» в Мариуполе. Об этом рассказали в Народной милиции Донецкой народной республике (ДНР). «Противоречия между командованием ВС Украины и националистических подразделений перешли в фазу прямой конфронтации. По месту расположения штаба отдельного отряда специального назначения „Азов“ на юго-западе Мариуполя, вооруженными силами Украины был нанесен удар ОТР „Точка-У“. В результате удара были уничтожены более 20 боевиков и 10 единиц техники», — сообщается в telegram-канале Народной милиции республики. Причиной стали противоречия между командованиями националистов и вооруженными силами Украины. В «Азове» не захотели подчиняться руководству армии и согласовывать с ними свои действия. Россия в конце февраля начала спецоперацию на Украине, целью которой является денацификация и демилитаризация. Националисты Украины терроризируют мирных жителей и прикрываются ими как «живым щитом», заявляли в Минобороны РФ. Россия восемь лет пыталась урегулировать конфликт на Донбассе мирно, но там продолжали нарушать права человека, цитирует РАПСИ члена Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), журналиста и писателя Марину Ахмедову.