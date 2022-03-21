Алкоголь в свердловском «Красном и Белом» подорожал на треть

Цены на импортный алкоголь в среднем выросли на 30-50% Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Цены на продукты в России

В магазинах Екатеринбурга резко поднялись цены на импортные вина, водку и коньяки. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали продавцы-консультанты.

«Как минимум на 30% подорожали [импортные напитки]. За счет того, что на большинство ассортимента теперь и акционных цен нет, рост цены может достичь 100%», — подсказали корреспонденту агентства в сети магазинов «Красное и белое».

В гипермаркете «Гипербола» рост цены измеряют не в процентах. «Где-то подорожал [алкоголь] на 100 рублей, некоторые вина на 300. [Разница в цене] у более дорогих напитков может достичь 500 рублей», — сообщил один из сотрудников «Гиперболы».

Рост цен на алкоголь прочувствовали в первую очередь владельцы ресторанов Свердловской области. Сейчас они вынуждены перестраивать свое меню из-за подорожавших продуктов и роста цен от поставщиков. Но некоторые позиции в меню придется убрать, считают рестораторы.

Цены на продукты в России начали резко подниматься после объявления специальной операции Вооруженных Сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Несмотря на шквал санкций в сторону РФ, спецоперация стала вынужденной мерой. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, настоящая операция — кульминация курса Запада, который выстраивался с начала 90-х годов минувшего века в отношении России.

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