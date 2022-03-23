Сотрудник ФСБ перешел в свердловское правительство. Для борьбы с коррупцией и терроризмом

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Обучение действиям УИК при возникновении нештатных ситуаций в дни голосования. Челябинск, фсб, шеврон, федеральная служба безопасности
В ДИПе Никита Сухих будет отвечать за информационное противодействие экстремизму Фото:

Бывший пресс-секретарь свердловского УФСБ, до недавнего времени руководивший одним из подразделений управления, Никита Сухих приступил к работе в статусе замначальника регионального департамента информполитики. Его назначение URA.RU анонсировало еще в декабре 2021-го.

По словам Сухих, к новой работе он приступил 15 марта. «В [мой] функционал входят вопросы информационного противодействия коррупции, экстремизму, идеологии терроризма, распространению наркотиков, взаимодействия с пресс-службами силовых структур и многое другое», — рассказал силовик.

Он пришел работать в пресс-службу УФСБ в 2019 году. До этого Сухих трудился в органах на разных должностях — в частности, помогал обеспечивать безопасность во время матчей чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге в 2018 году. В начале 2021-го Сухих ушел из пресс-службы на повышение.

Это уже второе за последнее время назначение в свердловское правительство, связанное со структурой ФСБ. Ранее советником свердловского вице-губернатора Олега Чемезова стал экс-сотрудник ведомства Денис Лякишев. Источники агентства в силовой среде говорили, что это может указывать на потепление отношений между губернатором Евгением Куйвашевым и шефом свердловского ФСБ Алексеем Зиновьевым.

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Бывший пресс-секретарь свердловского УФСБ, до недавнего времени руководивший одним из подразделений управления, Никита Сухих приступил к работе в статусе замначальника регионального департамента информполитики. Его назначение URA.RU анонсировало еще в декабре 2021-го. По словам Сухих, к новой работе он приступил 15 марта. «В [мой] функционал входят вопросы информационного противодействия коррупции, экстремизму, идеологии терроризма, распространению наркотиков, взаимодействия с пресс-службами силовых структур и многое другое», — рассказал силовик. Он пришел работать в пресс-службу УФСБ в 2019 году. До этого Сухих трудился в органах на разных должностях — в частности, помогал обеспечивать безопасность во время матчей чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге в 2018 году. В начале 2021-го Сухих ушел из пресс-службы на повышение. Это уже второе за последнее время назначение в свердловское правительство, связанное со структурой ФСБ. Ранее советником свердловского вице-губернатора Олега Чемезова стал экс-сотрудник ведомства Денис Лякишев. Источники агентства в силовой среде говорили, что это может указывать на потепление отношений между губернатором Евгением Куйвашевым и шефом свердловского ФСБ Алексеем Зиновьевым.
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