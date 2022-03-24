В Перми продавцы ходят на работу в закрытый из-за санкций магазин

Продавцы работают. Правда, без покупателей Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Магазины международной парфюмерно-косметических сети Sephora в Перми закрылись еще 8 марта. Но, оказалось, что закрылся он только для покупателей. Продавцы продолжают ходить на работу. Свидетелем этого явления стал корреспондент URA.RU.

«Магазин на первом этаже ТЦ „Колизей Атриум“ закрыт. Жалюзи на входе спущены, висит объявление о приостановлении деятельности. Но при этом через стеклянные стены магазина видно, что в торговом зале везде горит свет, а консультанты в форменной одежде сидят в центре, болтают», — сообщил корреспондент URA.RU.

Стоит отметить, что Госинспекция труда накануне провела профилактические визиты в магазинах Sephora. Организацию предупредили об ответственности в случае нарушения прав работников. В ответ руководство магазинов ответило, что все сотрудники продолжают работать в режиме рабочего времени, установленном трудовым договором, и получают зарплату.

Видно, что в зале горит свет и подсвечены все витрины Полина Анкушина

Иностранные бренды в пермских магазинах, такие как Zara, H&M и другие, начали приостанавливать работу из-за введения экономических санкций. Это ответ западных стран на проведение вынужденной спецоперации РФ, направленной на денацификацию Украины. Позже президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. На совещании 16 марта глава государства заявил, что, несмотря на сложности, никто не останется без помощи: для бизнеса, в свою очередь, обеспечат предпринимательскую свободу и поддержку инициатив.

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