01 апреля 2022

В Пентагоне сменился глава Центрального командования

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт сток depositphotos. Москва, пентагон, штаб квартира министерства обороны сша
Новым главой центрального командования Пентагона стал Майкл Курилла Фото:

На место ушедшего в отставку Кеннета Маккензи пришел новый глава центрального командования Пентагона Майкл Курилла. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 1 апреля на сайте Центрального командования Вооруженных сил США.

«Действующий глава центрального командования генерал морской пехоты Кеннет Маккензи сложил с себя полномочия», — говорится в сообщении, передает РИА «Новости». По словам министра обороны США Ллойда Остина, руководство центральным командованием — тяжелая миссия. Он выразил уверенность в том, что Майкл Курилла готов к новой должности.

Кеннет Маккензи стал главой Центрального командования Вооруженных сил США в марте 2019 года. Также он руководил рейдом на Баришу в Сирии с целью захвата и ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (запрещенная в России международная террористическая организация) Абу-Бакра аль-Багдади. Кроме того, он руководил выводом войск из Ирака в 2020—2021 годах.

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На место ушедшего в отставку Кеннета Маккензи пришел новый глава центрального командования Пентагона Майкл Курилла. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 1 апреля на сайте Центрального командования Вооруженных сил США. «Действующий глава центрального командования генерал морской пехоты Кеннет Маккензи сложил с себя полномочия», — говорится в сообщении, передает РИА «Новости». По словам министра обороны США Ллойда Остина, руководство центральным командованием — тяжелая миссия. Он выразил уверенность в том, что Майкл Курилла готов к новой должности. Кеннет Маккензи стал главой Центрального командования Вооруженных сил США в марте 2019 года. Также он руководил рейдом на Баришу в Сирии с целью захвата и ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (запрещенная в России международная террористическая организация) Абу-Бакра аль-Багдади. Кроме того, он руководил выводом войск из Ирака в 2020—2021 годах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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