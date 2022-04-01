В Пентагоне сменился глава Центрального командования

02 апреля 2022 в 05:32 Размер текста - 17 +

Новым главой центрального командования Пентагона стал Майкл Курилла Фото: icholakov01/depositphotos.com стандартная лицензия Depositphotos.com На место ушедшего в отставку Кеннета Маккензи пришел новый глава центрального командования Пентагона Майкл Курилла. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 1 апреля на сайте Центрального командования Вооруженных сил США. «Действующий глава центрального командования генерал морской пехоты Кеннет Маккензи сложил с себя полномочия», — говорится в сообщении, передает РИА «Новости». По словам министра обороны США Ллойда Остина, руководство центральным командованием — тяжелая миссия. Он выразил уверенность в том, что Майкл Курилла готов к новой должности. Кеннет Маккензи стал главой Центрального командования Вооруженных сил США в марте 2019 года. Также он руководил рейдом на Баришу в Сирии с целью захвата и ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (запрещенная в России международная террористическая организация) Абу-Бакра аль-Багдади. Кроме того, он руководил выводом войск из Ирака в 2020—2021 годах. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На место ушедшего в отставку Кеннета Маккензи пришел новый глава центрального командования Пентагона Майкл Курилла. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 1 апреля на сайте Центрального командования Вооруженных сил США. «Действующий глава центрального командования генерал морской пехоты Кеннет Маккензи сложил с себя полномочия», — говорится в сообщении, передает РИА «Новости». По словам министра обороны США Ллойда Остина, руководство центральным командованием — тяжелая миссия. Он выразил уверенность в том, что Майкл Курилла готов к новой должности. Кеннет Маккензи стал главой Центрального командования Вооруженных сил США в марте 2019 года. Также он руководил рейдом на Баришу в Сирии с целью захвата и ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (запрещенная в России международная террористическая организация) Абу-Бакра аль-Багдади. Кроме того, он руководил выводом войск из Ирака в 2020—2021 годах.