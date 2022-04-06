Многие из высказываний Владимира Жириновского сбылись (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В связи с кончиной лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского 6 апреля, в Челябинске решили вспомнить высказывания политика после падения метеорита в феврале 2013 года. Тогда Владимир Жириновский отметил, что это было не космическое тело, а происки американских военных, и что «трусливые американцы продолжат так хулиганить весь 21 век».

«В данном случае американцы по нам в очередной раз нанесли удар. Это в чистом виде космическое оружие. Окончательный удар они нам нанести боятся, поскольку мы можем ответить. Поэтому трусливые американцы будут так хулиганить весь 21 век», -сообщил Жириновский, комментируя падение челябинского метеорита.

Жириновский пришел к выводу, что необходимо запустить все российские космические спутники и наглухо закрыть небо над Россией. По словам политика, если бы под Челябинском было море, американцы своим ударом устроили бы цунами.

Метеорит упал на Челябинскую область 15 февраля 2013 года. Взрывной волной выбило стекла в домах в Челябинске и других городах. Самый большой осколок был поднят со дня озера Чебаркуль и хранится в областном краеведческом музее региона. В память об этом событии выпущены сувениры, а метеорит получил имя «Челябинск».

Это не единственное пророчество Жириновского. В 2008 году в эфире одного украинского телеканала Жириновский детально описал все, что происходит в 2022 году. Российский деятель тогда сказал, что население Украины не поддержит вступление страны в НАТО. После этого над несогласными будут издеваться. Главным же предсказанием Жириновского является проведение освободительной операции РФ, целью которой станет спасение жителей Донбасса от бомбардировок со стороны ВСУ.

Последние пару месяцев Владимир Жириновский был тяжело болен коронавирусом. Врачи прилагали все силы, чтобы спасти жизнь политику. 6 апреля сердце лидера партии ЛДПР остановилось. На момент смерти ему было 76 лет.

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