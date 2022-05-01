Зюганов назвал три цели спецоперации

01 мая 2022 в 15:08 Размер текста - 17 +

В планах Запада нет русского мира, считает Геннадий Зюганов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе спецоперации на Украине Россия борется за русский мир. Об этом в ходе первомайской демонстрации заявил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов. Трансляция демонстрации шла на телеканала «Россия 24». «Они сегодня бросили нам вызов и, по сути, объявили войну. Это война на уничтожение русского мира. На Украине мы решаем три задачи. Боремся не за однополярный мир, а за мир, где красота, изобилие языков и народов будет украшать планету. Потому что сейчас это мир насилия, провокаций и следующей войны. Мы сражаемся за русский мир, потому что в их планах нет русского мира», — заявил Зюганов. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам президента, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей и наносит удары только по военным объектам ВСУ. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

В ходе спецоперации на Украине Россия борется за русский мир. Об этом в ходе первомайской демонстрации заявил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов. Трансляция демонстрации шла на телеканала «Россия 24». «Они сегодня бросили нам вызов и, по сути, объявили войну. Это война на уничтожение русского мира. На Украине мы решаем три задачи. Боремся не за однополярный мир, а за мир, где красота, изобилие языков и народов будет украшать планету. Потому что сейчас это мир насилия, провокаций и следующей войны. Мы сражаемся за русский мир, потому что в их планах нет русского мира», — заявил Зюганов. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам президента, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей и наносит удары только по военным объектам ВСУ.