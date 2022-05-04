В Свердловской области не закопали десятки гробов. «Вот как хоронят невостребованных». Видео

04 мая 2022 в 21:07 Размер текста - 17 +

В некоторых погребальных ямах заметно, что гроб уложен не горизонтально, а поставлен в землю чуть ли не вертикально Фото: Денис Моргунов © URA.RU На кладбище под Каменск-Уральским (Свердловская область) посетители обнаружили ужасного вида могилы. На видео, снятом с этого кладбища видно, что работники похоронных служб закопали гробы не до конца, видеозаписью поделился telegram-канал «Плохие новости». «Приехали в родительский день посетить могилы родных и увидели такую картину: торчат гробы наружу, на улице теплеет, летают мухи, дикие животные будут разрывать могилы», — цитирует telegram-пост посетителей кладбища. В некоторых погребальных ямах даже заметно, что гроб уложен не традиционно горизонтально, а поставлен в землю чуть ли не вертикально. Уточняется также, что такая ситуация возникла из-за того, что усопших некому было хоронить — в таких случаях на похороны выделяются средства из городского бюджета. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

На кладбище под Каменск-Уральским (Свердловская область) посетители обнаружили ужасного вида могилы. На видео, снятом с этого кладбища видно, что работники похоронных служб закопали гробы не до конца, видеозаписью поделился telegram-канал «Плохие новости». «Приехали в родительский день посетить могилы родных и увидели такую картину: торчат гробы наружу, на улице теплеет, летают мухи, дикие животные будут разрывать могилы», — цитирует telegram-пост посетителей кладбища. В некоторых погребальных ямах даже заметно, что гроб уложен не традиционно горизонтально, а поставлен в землю чуть ли не вертикально. Уточняется также, что такая ситуация возникла из-за того, что усопших некому было хоронить — в таких случаях на похороны выделяются средства из городского бюджета.