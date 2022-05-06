Центр Екатеринбурга закрыли для машин на полдня

07 мая 2022 в 06:46 Размер текста - 17 +

В городе проходит генеральная репетиция Парада Победы Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге проходит генеральная репетиция Парада Победы. Из-за этого центр города закрыт для движения автомобилистов, сообщает официальный портал Екатеринбурга. Ограничения действуют с 5:00 до 12:00 часов. Для движения транспорта закрыт участок проспекта Ленина от Карла Либкнехта до Репина, участок Репина от Ленина до Малышева, по улице Татищева закрыт участок от Репина до Мельникова, также закрыта часть 8 Марта от Малышева до Бориса Ельцина. По Бориса Ельцина не получится проехать от дома №10 до 8 Марта. В центре уже проходило несколько репетиций Парада Победы. Как это было, URA.RU сообщало здесь. Всего в параде участвуют в этом году порядка 2,5 тысячи человек и 60 единиц исторических и современных машин. Для сравнения, в прошлом году в параде участвовало более ста единиц техники. Также Екатеринбург станет одним из немногих городов, где на параде задействуют авиацию. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге проходит генеральная репетиция Парада Победы. Из-за этого центр города закрыт для движения автомобилистов, сообщает официальный портал Екатеринбурга. Ограничения действуют с 5:00 до 12:00 часов. Для движения транспорта закрыт участок проспекта Ленина от Карла Либкнехта до Репина, участок Репина от Ленина до Малышева, по улице Татищева закрыт участок от Репина до Мельникова, также закрыта часть 8 Марта от Малышева до Бориса Ельцина. По Бориса Ельцина не получится проехать от дома №10 до 8 Марта. В центре уже проходило несколько репетиций Парада Победы. Как это было, URA.RU сообщало здесь. Всего в параде участвуют в этом году порядка 2,5 тысячи человек и 60 единиц исторических и современных машин. Для сравнения, в прошлом году в параде участвовало более ста единиц техники. Также Екатеринбург станет одним из немногих городов, где на параде задействуют авиацию.