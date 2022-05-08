Дети народов РФ спели «Катюшу» на своих языках. Видео

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Дети. Клипарт. Курган, дети, малыши
Песню «Катюша» перепели дети на языках народов России Фото:

Ученики детского музыкального театра «Домисолька» в преддверии Дня Победы исполнили песню «Катюша» на языках народов России. Зрители смогут послушать известную песню на татарском, чувашском, чеченском и других языках страны.

«Зрители услышат знаменитый хит на татарском, чувашском, чеченском, кабардинском, удмуртском, калмыцком, марийском, аварском и на русском языках. Главными героями видеоклипа выступят самые юные ученики детского музыкального театра „Домисолька“», — сообщает telegram-канал «Zа нами правда».

Отмечается, что данный клип станет ярким символом объединения всех народов страны. «Голоса России всегда едины, особенно во времена, когда нужно сплотиться и продемонстрировать мощь и дух великой страны», — сообщается в посте.

Президент РФ Владимир Путин ранее поздравил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и всех свердловчан с великим праздником — Днем Победы. Также к поздравлению присоединился председатель российского правительства Михаил Мишустин. Он отметил, что День Победы занимает особое место в сердцах миллионов россиян.

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Ученики детского музыкального театра «Домисолька» в преддверии Дня Победы исполнили песню «Катюша» на языках народов России. Зрители смогут послушать известную песню на татарском, чувашском, чеченском и других языках страны. «Зрители услышат знаменитый хит на татарском, чувашском, чеченском, кабардинском, удмуртском, калмыцком, марийском, аварском и на русском языках. Главными героями видеоклипа выступят самые юные ученики детского музыкального театра „Домисолька“», — сообщает telegram-канал «Zа нами правда». Отмечается, что данный клип станет ярким символом объединения всех народов страны. «Голоса России всегда едины, особенно во времена, когда нужно сплотиться и продемонстрировать мощь и дух великой страны», — сообщается в посте. Президент РФ Владимир Путин ранее поздравил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и всех свердловчан с великим праздником — Днем Победы. Также к поздравлению присоединился председатель российского правительства Михаил Мишустин. Он отметил, что День Победы занимает особое место в сердцах миллионов россиян.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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