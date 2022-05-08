Песню «Катюша» перепели дети на языках народов России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ученики детского музыкального театра «Домисолька» в преддверии Дня Победы исполнили песню «Катюша» на языках народов России. Зрители смогут послушать известную песню на татарском, чувашском, чеченском и других языках страны.

«Зрители услышат знаменитый хит на татарском, чувашском, чеченском, кабардинском, удмуртском, калмыцком, марийском, аварском и на русском языках. Главными героями видеоклипа выступят самые юные ученики детского музыкального театра „Домисолька“», — сообщает telegram-канал «Zа нами правда».

Отмечается, что данный клип станет ярким символом объединения всех народов страны. «Голоса России всегда едины, особенно во времена, когда нужно сплотиться и продемонстрировать мощь и дух великой страны», — сообщается в посте.

Президент РФ Владимир Путин ранее поздравил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и всех свердловчан с великим праздником — Днем Победы. Также к поздравлению присоединился председатель российского правительства Михаил Мишустин. Он отметил, что День Победы занимает особое место в сердцах миллионов россиян.