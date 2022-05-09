09 мая 2022

СМИ: США инициировали заседание СБ ООН из-за испытаний КНДР

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Официальный сайт президента Украины. Москва, оон
США инициирует проведение заседания СБ ООН по КНДР 11 мая Фото:

США запросили проведение заседания Совета безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН) из-за очередного пуска ракеты Северной Кореей. Об этом сообщает источник РИА «Новости» в организации.

«США запросили проведения соответствующего заседания на среду», — заявил собеседник агентства. Эту информацию также подтвердили еще несколько источников агентства.

В субботу КНДР выпустила неизвестный снаряд в сторону Японии. Также испытания проводились 4 мая, передает «Национальная служба новостей». В Японии отреагировали протестом на действия Северной Кореи, пишет RT. В апреле сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии КНДР Ким Е Чжон открыто заявила о готовности Пхеньяна применить ядерное оружие.

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США запросили проведение заседания Совета безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН) из-за очередного пуска ракеты Северной Кореей. Об этом сообщает источник РИА «Новости» в организации. «США запросили проведения соответствующего заседания на среду», — заявил собеседник агентства. Эту информацию также подтвердили еще несколько источников агентства. В субботу КНДР выпустила неизвестный снаряд в сторону Японии. Также испытания проводились 4 мая, передает «Национальная служба новостей». В Японии отреагировали протестом на действия Северной Кореи, пишет RT. В апреле сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии КНДР Ким Е Чжон открыто заявила о готовности Пхеньяна применить ядерное оружие.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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