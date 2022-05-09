СМИ: США инициировали заседание СБ ООН из-за испытаний КНДР

США инициирует проведение заседания СБ ООН по КНДР 11 мая Фото: Официальный сайт президента Украины

США запросили проведение заседания Совета безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН) из-за очередного пуска ракеты Северной Кореей. Об этом сообщает источник РИА «Новости» в организации.

«США запросили проведения соответствующего заседания на среду», — заявил собеседник агентства. Эту информацию также подтвердили еще несколько источников агентства.

В субботу КНДР выпустила неизвестный снаряд в сторону Японии. Также испытания проводились 4 мая, передает «Национальная служба новостей». В Японии отреагировали протестом на действия Северной Кореи, пишет RT. В апреле сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии КНДР Ким Е Чжон открыто заявила о готовности Пхеньяна применить ядерное оружие.