В зоомагазинах Екатеринбурга резко подорожал отечественный корм

Одна из причин роста стоимости отечественных кормов — в возросшем спросе на продукцию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

Корма российского производства подорожали в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили читатели, а также директор магазина «Мокрый нос» в Екатеринбурге Дарья Воробьева.

«Раньше я покупал корм Karmy для мейн-кунов, который сейчас подорожал с 290 до 375 рублей за упаковку в 400 грамм, почти на треть», — жалуется читатель.

Директор зоомагазина «Мокрый нос» в Екатеринбурге сообщила, что рост цен прослеживается почти на все позиции отечественных кормов. «Стоимость [отечественных кормов] выросла, видимо, из-за того, что производители поняли, что их продукт пользуется спросом, а также у некоторых производителей используется импортное сырье», — считает Воробьева. Она также уточняет, что некоторое время прослеживался дефицит на продукцию российских производителей, но сейчас поставки наладились.

В пресс-службе производителя Karmy пояснили, что повышали цены в этом году лишь раз. Однако в компании уточнили, что рост цены от производителя случился в самом начале года, до резкого скачка спроса на продукцию.

Ранее стало известно, что в свердловских магазинах прослеживается дефицит отечественных кормов для домашних питомцев. Производители объяснили это тем, что на продукцию резко вырос спрос и они не были готовы к возросшему количеству заказов.

Спрос на отечественный корм вырос из-за того, что российские магазины начали менять импортные корма на российские аналоги. Это решение появилось после заявления зарубежных компаний-производителей кормов Nestle и Mars, а также резкого повышения стоимости других импортных кормов. Всему этому предшествовали западные санкции в ответ на российскую спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин счел эти санкции попыткой «отменить Россию».

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