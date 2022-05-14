Шольц расписался в бессилии повлиять на Путина

14 мая 2022 в 13:15 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц ожидает, что Россия договорится с Украиной Фото: Bundesregierung\Kugler новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин не собирается менять свою позицию по Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, это стало ясно в ходе телефонного разговора с российским лидером в пятницу. «Нет», — заявил Шольц новостному порталу t-online. Так он ответил на вопрос, заметил ли он изменения в позиции РФ про Украине во время разговора с Путиным. «Постепенно Путину должно стать ясно, что единственный выход из этой ситуации — это договориться с Украиной. В какой-то момент Россия должна понять, что единственная правдоподобная возможность отмены санкций в какой-то момент — это соглашение с Украиной, а это не может быть продиктованный мир», — считает Шольц. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями являются демилитаризация и денацификация, а также помощь Донбассу. Киев и Москва провели ряд переговоров, но не пришли к решению конфликта. На Украине заявляли, что согласовывают свои действия с партнерами Запада. Ранее Шольц заявил о намерении продолжать отправку военной помощи на Украину. Страны Запада также ввели санкции против РФ. Шольц заявлял о намерении отказаться от поставок российского угля за четыре месяца, пишет Vse42.ru. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Президент РФ Владимир Путин не собирается менять свою позицию по Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, это стало ясно в ходе телефонного разговора с российским лидером в пятницу. «Нет», — заявил Шольц новостному порталу t-online. Так он ответил на вопрос, заметил ли он изменения в позиции РФ про Украине во время разговора с Путиным. «Постепенно Путину должно стать ясно, что единственный выход из этой ситуации — это договориться с Украиной. В какой-то момент Россия должна понять, что единственная правдоподобная возможность отмены санкций в какой-то момент — это соглашение с Украиной, а это не может быть продиктованный мир», — считает Шольц. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями являются демилитаризация и денацификация, а также помощь Донбассу. Киев и Москва провели ряд переговоров, но не пришли к решению конфликта. На Украине заявляли, что согласовывают свои действия с партнерами Запада. Ранее Шольц заявил о намерении продолжать отправку военной помощи на Украину. Страны Запада также ввели санкции против РФ. Шольц заявлял о намерении отказаться от поставок российского угля за четыре месяца, пишет Vse42.ru.