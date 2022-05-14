Шольц расписался в бессилии повлиять на Путина

Президент РФ Владимир Путин не собирается менять свою позицию по Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, это стало ясно в ходе телефонного разговора с российским лидером в пятницу.
«Нет», — заявил Шольц новостному порталу t-online. Так он ответил на вопрос, заметил ли он изменения в позиции РФ про Украине во время разговора с Путиным. «Постепенно Путину должно стать ясно, что единственный выход из этой ситуации — это договориться с Украиной. В какой-то момент Россия должна понять, что единственная правдоподобная возможность отмены санкций в какой-то момент — это соглашение с Украиной, а это не может быть продиктованный мир», — считает Шольц.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями являются демилитаризация и денацификация, а также помощь Донбассу. Киев и Москва провели ряд переговоров, но не пришли к решению конфликта. На Украине заявляли, что согласовывают свои действия с партнерами Запада. Ранее Шольц заявил о намерении продолжать отправку военной помощи на Украину. Страны Запада также ввели санкции против РФ. Шольц заявлял о намерении отказаться от поставок российского угля за четыре месяца, пишет Vse42.ru.
Президент РФ Владимир Путин не собирается менять свою позицию по Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, это стало ясно в ходе телефонного разговора с российским лидером в пятницу. «Нет», — заявил Шольц новостному порталу t-online. Так он ответил на вопрос, заметил ли он изменения в позиции РФ про Украине во время разговора с Путиным. «Постепенно Путину должно стать ясно, что единственный выход из этой ситуации — это договориться с Украиной. В какой-то момент Россия должна понять, что единственная правдоподобная возможность отмены санкций в какой-то момент — это соглашение с Украиной, а это не может быть продиктованный мир», — считает Шольц. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями являются демилитаризация и денацификация, а также помощь Донбассу. Киев и Москва провели ряд переговоров, но не пришли к решению конфликта. На Украине заявляли, что согласовывают свои действия с партнерами Запада. Ранее Шольц заявил о намерении продолжать отправку военной помощи на Украину. Страны Запада также ввели санкции против РФ. Шольц заявлял о намерении отказаться от поставок российского угля за четыре месяца, пишет Vse42.ru.