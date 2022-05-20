20 мая 2022

Свердловский омбудсмен: из украинского плена вернули почти всех

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Заседание с участием Павла Крашенинникова по обсуждению Конституции РФ. Екатеринбург, мерзлякова татьяна
Татьяна Мерзлякова рассказала об обмене пленными Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Из украинского плена уже удалось вернуть почти всех военнослужащих из региона — за исключением одного человека. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«Остальные все вышли уже оттуда, а вот один наш парень — его пока вернуть не можем. Мы даже знаем, в какой он деревне и так далее. Но вот пока не получается, сейчас этим и я занимаюсь, и штаб при Минобороны РФ», — рассказала Мерзлякова.

Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, она предвосхитила украинскую атаку на Донбасс.

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Из украинского плена уже удалось вернуть почти всех военнослужащих из региона — за исключением одного человека. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Остальные все вышли уже оттуда, а вот один наш парень — его пока вернуть не можем. Мы даже знаем, в какой он деревне и так далее. Но вот пока не получается, сейчас этим и я занимаюсь, и штаб при Минобороны РФ», — рассказала Мерзлякова. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, она предвосхитила украинскую атаку на Донбасс.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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