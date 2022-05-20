Свердловский омбудсмен: из украинского плена вернули почти всех

Татьяна Мерзлякова рассказала об обмене пленными
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Из украинского плена уже удалось вернуть почти всех военнослужащих из региона — за исключением одного человека. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
«Остальные все вышли уже оттуда, а вот один наш парень — его пока вернуть не можем. Мы даже знаем, в какой он деревне и так далее. Но вот пока не получается, сейчас этим и я занимаюсь, и штаб при Минобороны РФ», — рассказала Мерзлякова.
Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, она предвосхитила украинскую атаку на Донбасс.
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