Порошенко после попытки бегства в Польшу припомнили слова Путина

29 мая 2022 в 05:43 Размер текста - 17 +

Порошенко посоветовали попросить у Путина политическое убежище Фото: Официальный сайт президента Украины Бывшему президенту Украины Петру Порошенко после неудачной попытки уехать в Польшу следует обратиться к российскому лидеру Владимиру Путину, который ранее предлагал ему политическое убежище. Такой совет дал экс-депутат Верховной Рады Илья Кива. «Петр Алексеевич, срочно обратитесь к Владимиру Владимиру Путину — он обещал Вам убежище!», — написал Кива в своем telegram-канале. Он также предположил, что вскоре укрыться в России может захотеть и действующий украинский лидер Владимир Зеленский. Накануне Порошенко дважды за сутки пытался покинуть Украину. В первый раз он хотел выехать в Польшу через пункт пропуска «Рава-Русская» Львовской таможни. Однако пограничники его не выпустили, так как посчитали поддельным официальное распоряжение о его выезде. Во второй раз Порошенко пытался пересечь границу в том же пункте пропуска. Для этого бывший президент Украины «выехал на встречку, чтобы объехать очередь», однако был остановлен патрульными. В конце 2021 года Порошенко обвинили в государственной измене. Суд не стал его арестовывать, избрав ему меру пресечения в виде личного обязательства. Путин предлагал бывшему президенту Украины политическое убежище, однако он ответил отказом.

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко после неудачной попытки уехать в Польшу следует обратиться к российскому лидеру Владимиру Путину, который ранее предлагал ему политическое убежище. Такой совет дал экс-депутат Верховной Рады Илья Кива. «Петр Алексеевич, срочно обратитесь к Владимиру Владимиру Путину — он обещал Вам убежище!», — написал Кива в своем telegram-канале. Он также предположил, что вскоре укрыться в России может захотеть и действующий украинский лидер Владимир Зеленский. Накануне Порошенко дважды за сутки пытался покинуть Украину. В первый раз он хотел выехать в Польшу через пункт пропуска «Рава-Русская» Львовской таможни. Однако пограничники его не выпустили, так как посчитали поддельным официальное распоряжение о его выезде. Во второй раз Порошенко пытался пересечь границу в том же пункте пропуска. Для этого бывший президент Украины «выехал на встречку, чтобы объехать очередь», однако был остановлен патрульными. В конце 2021 года Порошенко обвинили в государственной измене. Суд не стал его арестовывать, избрав ему меру пресечения в виде личного обязательства. Путин предлагал бывшему президенту Украины политическое убежище, однако он ответил отказом.