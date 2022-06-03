Донецкий командир объяснил, где искать иностранных советников ВСУ

03 июня 2022 в 09:39 Размер текста - 17 +

Иностранные наемники не имеют права приближаться к линии фронта, рассказал командир из ДНР Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Иностранные инструкторы ВСУ работают преимущественно в тылу из-за запрета на приближение к линии фронта. Об этом заявил командир добровольческого батальона «Пятнашка» (ДНР) Ахра Авидзба. «Иностранцы, они как работают — они работают инструкторами, они работают в тылу, и уже когда им начинают задавать вопросы: а чем вы занимались столько времени, где ваши бойцы, — тогда кто-то психанет из этих инструкторов, идет вперед — и вот может попасться. Но их в основном мало, потому что у них там по контракту прописано, за какой километраж они не имеют права подходить к линии фронта. Поэтому, когда будет кольцо, уже кто-то будет попадаться», — сказал Авидзба в интервью РИА «Новости». На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция РФ по демилитаризации страны. В качестве ее основной цели президент России Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик. Позже председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР заявил, что инструкторы из стран НАТО и иностранные наемники, участвующие в боевых действиях против ВС РФ, будут переданы под международный трибунал, передает RT. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Иностранные инструкторы ВСУ работают преимущественно в тылу из-за запрета на приближение к линии фронта. Об этом заявил командир добровольческого батальона «Пятнашка» (ДНР) Ахра Авидзба. «Иностранцы, они как работают — они работают инструкторами, они работают в тылу, и уже когда им начинают задавать вопросы: а чем вы занимались столько времени, где ваши бойцы, — тогда кто-то психанет из этих инструкторов, идет вперед — и вот может попасться. Но их в основном мало, потому что у них там по контракту прописано, за какой километраж они не имеют права подходить к линии фронта. Поэтому, когда будет кольцо, уже кто-то будет попадаться», — сказал Авидзба в интервью РИА «Новости». На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция РФ по демилитаризации страны. В качестве ее основной цели президент России Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик. Позже председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР заявил, что инструкторы из стран НАТО и иностранные наемники, участвующие в боевых действиях против ВС РФ, будут переданы под международный трибунал, передает RT.