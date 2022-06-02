В Курчатовском районе Челябинска появился новый прокурор

Новым прокурором Курчатовского района стал советник юстиции Андрей Ветриченко. Он уже приступил к исполнению обязанностей. Об этом URA.RU сообщил сам руководитель надзорного ведомства.
«Действительно, приказом генерального прокурора России я назначен прокурором Курчатовского района с 25 мая сроком на пять лет. 1 июня представлен коллективу прокурором Челябинской области Кареном Габриеляном», — рассказал Андрей Ветриченко.
Новый прокурор начинал карьеру с помощника прокурора Ленинского района, затем был заместителем прокурора Сосновского района, в последнее время занимал пост заместителя прокурора Калининского района Челябинска. Пост прокурора Курчатовского района оставался вакантным с 2021 года, когда Денис Поникаров получил должность прокурора Центрального района города Сочи.
Ранее назначение состоялось в прокуратуре Калининского района. Ее возглавила Татьяна Полежаева, ранее занимавшая должность первого заместителя прокурора города Челябинска.
Новым прокурором Курчатовского района стал советник юстиции Андрей Ветриченко. Он уже приступил к исполнению обязанностей. Об этом URA.RU сообщил сам руководитель надзорного ведомства. «Действительно, приказом генерального прокурора России я назначен прокурором Курчатовского района с 25 мая сроком на пять лет. 1 июня представлен коллективу прокурором Челябинской области Кареном Габриеляном», — рассказал Андрей Ветриченко. Новый прокурор начинал карьеру с помощника прокурора Ленинского района, затем был заместителем прокурора Сосновского района, в последнее время занимал пост заместителя прокурора Калининского района Челябинска. Пост прокурора Курчатовского района оставался вакантным с 2021 года, когда Денис Поникаров получил должность прокурора Центрального района города Сочи. Ранее назначение состоялось в прокуратуре Калининского района. Ее возглавила Татьяна Полежаева, ранее занимавшая должность первого заместителя прокурора города Челябинска.