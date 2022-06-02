02 июня 2022

В Курчатовском районе Челябинска появился новый прокурор

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Подписание соглашения о сотрудничестве между областной прокуратурой и контрольно-счетной палатой. Челябинск, габриелян карен
Коллективу нового руководителя представил прокурор области Карен Габриелян Фото:
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Новым прокурором Курчатовского района стал советник юстиции Андрей Ветриченко. Он уже приступил к исполнению обязанностей. Об этом URA.RU сообщил сам руководитель надзорного ведомства.

«Действительно, приказом генерального прокурора России я назначен прокурором Курчатовского района с 25 мая сроком на пять лет. 1 июня представлен коллективу прокурором Челябинской области Кареном Габриеляном», — рассказал Андрей Ветриченко.

Новый прокурор начинал карьеру с помощника прокурора Ленинского района, затем был заместителем прокурора Сосновского района, в последнее время занимал пост заместителя прокурора Калининского района Челябинска. Пост прокурора Курчатовского района оставался вакантным с 2021 года, когда Денис Поникаров получил должность прокурора Центрального района города Сочи.

Ранее назначение состоялось в прокуратуре Калининского района. Ее возглавила Татьяна Полежаева, ранее занимавшая должность первого заместителя прокурора города Челябинска.

Андрей Ветриченко назначен на пятилетний срок

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Новым прокурором Курчатовского района стал советник юстиции Андрей Ветриченко. Он уже приступил к исполнению обязанностей. Об этом URA.RU сообщил сам руководитель надзорного ведомства. «Действительно, приказом генерального прокурора России я назначен прокурором Курчатовского района с 25 мая сроком на пять лет. 1 июня представлен коллективу прокурором Челябинской области Кареном Габриеляном», — рассказал Андрей Ветриченко. Новый прокурор начинал карьеру с помощника прокурора Ленинского района, затем был заместителем прокурора Сосновского района, в последнее время занимал пост заместителя прокурора Калининского района Челябинска. Пост прокурора Курчатовского района оставался вакантным с 2021 года, когда Денис Поникаров получил должность прокурора Центрального района города Сочи. Ранее назначение состоялось в прокуратуре Калининского района. Ее возглавила Татьяна Полежаева, ранее занимавшая должность первого заместителя прокурора города Челябинска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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