В Курчатовском районе Челябинска появился новый прокурор

Коллективу нового руководителя представил прокурор области Карен Габриелян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Новым прокурором Курчатовского района стал советник юстиции Андрей Ветриченко. Он уже приступил к исполнению обязанностей. Об этом URA.RU сообщил сам руководитель надзорного ведомства.

«Действительно, приказом генерального прокурора России я назначен прокурором Курчатовского района с 25 мая сроком на пять лет. 1 июня представлен коллективу прокурором Челябинской области Кареном Габриеляном», — рассказал Андрей Ветриченко.

Новый прокурор начинал карьеру с помощника прокурора Ленинского района, затем был заместителем прокурора Сосновского района, в последнее время занимал пост заместителя прокурора Калининского района Челябинска. Пост прокурора Курчатовского района оставался вакантным с 2021 года, когда Денис Поникаров получил должность прокурора Центрального района города Сочи.

Ранее назначение состоялось в прокуратуре Калининского района. Ее возглавила Татьяна Полежаева, ранее занимавшая должность первого заместителя прокурора города Челябинска.

Андрей Ветриченко назначен на пятилетний срок прокуратура Курчатовского района