Норвегия передала Украине артиллерию

08 июня 2022 в 12:31 Размер текста - 17 +

В Норвегии считают, что нужно передать Украине более тяжелую технику Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Норвегия передала Украине 22 артиллерийских орудия М109 с запасными частями и боеприпасами. Об этом сообщили в Минобороны Норвегии. «Вооруженные силы только что заменили артиллерийские орудия M109 новой артиллерией из Южной Кореи, но все еще имеют на складе M109. 22 из них были переданы в дар вместе с соответствующим оборудованием, запасными частями и боеприпасами», — сообщается на сайте норвежского министерства. Министр обороны Бьорн Арильд Грам заявил, что Украина просила именно это оружие. Он считает, что теперь им нужно будет отправить также более тяжелую технику и системы вооружения. Страны Запада отправляют Украине оружие в связи со спецоперацией РФ, начатой 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью стало освобождение Донбасса. Обозреватель и редактор издания The Economist Шашанк Джоши сообщал, что на Украине некачественно обслуживают западное оружие из-за чего армия теряет много артиллерии. Ранее в Минобороны РФ рассказали об уничтожении на Украине норвежского и американского вооружения, передает телеканал 360. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Норвегия передала Украине 22 артиллерийских орудия М109 с запасными частями и боеприпасами. Об этом сообщили в Минобороны Норвегии. «Вооруженные силы только что заменили артиллерийские орудия M109 новой артиллерией из Южной Кореи, но все еще имеют на складе M109. 22 из них были переданы в дар вместе с соответствующим оборудованием, запасными частями и боеприпасами», — сообщается на сайте норвежского министерства. Министр обороны Бьорн Арильд Грам заявил, что Украина просила именно это оружие. Он считает, что теперь им нужно будет отправить также более тяжелую технику и системы вооружения. Страны Запада отправляют Украине оружие в связи со спецоперацией РФ, начатой 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью стало освобождение Донбасса. Обозреватель и редактор издания The Economist Шашанк Джоши сообщал, что на Украине некачественно обслуживают западное оружие из-за чего армия теряет много артиллерии. Ранее в Минобороны РФ рассказали об уничтожении на Украине норвежского и американского вооружения, передает телеканал 360.