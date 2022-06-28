В Магнитогорске пять детей попали в реанимацию из-за алкоголя

В Магнитогорске (Челябинская область) за месяц летних каникул пять детей попали в реанимацию, а четверо в больницу из-за отравления алкоголем. Об этом сообщили врачи ГАУЗ «ЦОМиД Магнитогорск» (ЦОМиД) на официальном сайте, отметив, что они обеспокоены ростом подобной статистики.
«С 1 по 27 июня в многопрофильный стационар было доставлено 9 подростков в возрасте от 10 до 16 лет в состоянии алкогольного отравления, 5 из них попали в отделение реанимации. Всем юным „пьяницам“ был выполнен полный объем реанимационных мероприятий, комплекс мер интенсивной терапии и дезинтоксикации: промывание желудков, инфузионная терапия, введение сорбентов», — заявили в ЦОМиД.
У магнитогорских врачей в связи с ростом детской «алкогольной» статистики возникает ряд вопросов. Почему родители не контролируют поведение детей во время летних каникул, а также кто и где в Магнитогорске продает алкоголь несовершеннолетним? По мнению медиков, реальное количество детей, злоупотребляющих крепкими напитками, может быть гораздо больше.
«Пятеро из девяти детей поступили в тяжелом состоянии и проходили лечение в отделении реанимации. Среди малолетних „пьяниц“ шестеро — это девочки, младшей из которых 10 лет. Детей в опьянении, как правило, находили и доставляли в больницу в состоянии помутнения или полной потери сознания. Пьяный ребенок — это просто ужасно», — отметила заместитель главврача по медицинской части ГАУЗ «ЦОМиД Магнитогорск» Марина Виноградова.
Медики Центра подчеркивают, что для детей не существует «безопасной дозы алкоголя». Крепкие напитки губительны для растущего организма.
В Магнитогорске (Челябинская область) за месяц летних каникул пять детей попали в реанимацию, а четверо в больницу из-за отравления алкоголем. Об этом сообщили врачи ГАУЗ «ЦОМиД Магнитогорск» (ЦОМиД) на официальном сайте, отметив, что они обеспокоены ростом подобной статистики. «С 1 по 27 июня в многопрофильный стационар было доставлено 9 подростков в возрасте от 10 до 16 лет в состоянии алкогольного отравления, 5 из них попали в отделение реанимации. Всем юным „пьяницам“ был выполнен полный объем реанимационных мероприятий, комплекс мер интенсивной терапии и дезинтоксикации: промывание желудков, инфузионная терапия, введение сорбентов», — заявили в ЦОМиД. У магнитогорских врачей в связи с ростом детской «алкогольной» статистики возникает ряд вопросов. Почему родители не контролируют поведение детей во время летних каникул, а также кто и где в Магнитогорске продает алкоголь несовершеннолетним? По мнению медиков, реальное количество детей, злоупотребляющих крепкими напитками, может быть гораздо больше. «Пятеро из девяти детей поступили в тяжелом состоянии и проходили лечение в отделении реанимации. Среди малолетних „пьяниц“ шестеро — это девочки, младшей из которых 10 лет. Детей в опьянении, как правило, находили и доставляли в больницу в состоянии помутнения или полной потери сознания. Пьяный ребенок — это просто ужасно», — отметила заместитель главврача по медицинской части ГАУЗ «ЦОМиД Магнитогорск» Марина Виноградова. Медики Центра подчеркивают, что для детей не существует «безопасной дозы алкоголя». Крепкие напитки губительны для растущего организма.