В Магнитогорске пять детей попали в реанимацию из-за алкоголя

Пьяных детей в бессознательном состоянии медики подбирают на улице Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) за месяц летних каникул пять детей попали в реанимацию, а четверо в больницу из-за отравления алкоголем. Об этом сообщили врачи ГАУЗ «ЦОМиД Магнитогорск» (ЦОМиД) на официальном сайте, отметив, что они обеспокоены ростом подобной статистики.

«С 1 по 27 июня в многопрофильный стационар было доставлено 9 подростков в возрасте от 10 до 16 лет в состоянии алкогольного отравления, 5 из них попали в отделение реанимации. Всем юным „пьяницам“ был выполнен полный объем реанимационных мероприятий, комплекс мер интенсивной терапии и дезинтоксикации: промывание желудков, инфузионная терапия, введение сорбентов», — заявили в ЦОМиД.

У магнитогорских врачей в связи с ростом детской «алкогольной» статистики возникает ряд вопросов. Почему родители не контролируют поведение детей во время летних каникул, а также кто и где в Магнитогорске продает алкоголь несовершеннолетним? По мнению медиков, реальное количество детей, злоупотребляющих крепкими напитками, может быть гораздо больше.

«Пятеро из девяти детей поступили в тяжелом состоянии и проходили лечение в отделении реанимации. Среди малолетних „пьяниц“ шестеро — это девочки, младшей из которых 10 лет. Детей в опьянении, как правило, находили и доставляли в больницу в состоянии помутнения или полной потери сознания. Пьяный ребенок — это просто ужасно», — отметила заместитель главврача по медицинской части ГАУЗ «ЦОМиД Магнитогорск» Марина Виноградова.

Медики Центра подчеркивают, что для детей не существует «безопасной дозы алкоголя». Крепкие напитки губительны для растущего организма.

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