Глава Минобрнауки увеличил бюджетные места в челябинском вузе

Экономике нужны сильные кадры (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова (МГТУ) в Челябинской области получит в 2022 году дополнительно 288 бюджетных мест. Приказ об этом подписал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, сообщает 29 июня пресс-служба федерального ведомства.

«Приказом Минобрнауки России в университеты страны распределено дополнительно 30 тыс. бюджетных мест по программам магистратуры. В первую десятку региональных вузов (4 место), получивших самое большое количество дополнительных мест в магистратуре, вошел МГТУ им. Г.И. Носова, получивший дополнительно 288 бюджетных мест», — сообщили в пресс-службе Минобнауки.

Решение установить дополнительные бюджетные места было принято, чтобы обеспечить российскую экономику высококвалифицированными кадрами. Расширение количества магистерских программ позволит талантливым студентам сделать выбор в пользу научно-исследовательской и проектной деятельности, считают в ведомстве.

«Нашей экономике нужны сильные кадры и качественные изменения произошли в магистратуре. На бесплатную магистратуру в 2022 году изначально было распределено 124 тыс. 518 мест, и перед самым стартом нынешней приемной кампании правительство РФ распорядилось выделить вузам дополнительно 30 тыс. бюджетных мест, 73 процента из которых будет распределено в регионы», — сообщил Валерий Фальков.

Министр также назвал направления подготовки, по которым дополнительные места распределили в приоритетном порядке. Это «Информатика и вычислительная техника», «Математика и механика», «Техника и технологии строительства», «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», «Образование и педагогические науки», «Управление в технических системах», «Машиностроение» и «Биологические науки».

Создание доступной системы высшего профессионального образования — одна из целей правительства России. Сбалансированная система «воспитания» новых исследователей и разработчиков и повышение квалификации управленцев в сфере науки и высшего образования являются залогом стабильного будущего страны. Для этого в России строятся университетские кампусы, создаются научные центры и лаборатории, оказывается поддержка ученым, ежегодно увеличивается число бюджетных мест в вузах.

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