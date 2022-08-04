Курганские коммунисты требуют закрыть Ельцин Центр

04 августа 2022 в 18:40 Размер текста - 17 +

Курганская КПРФ высказалась по поводу Ельцин Центра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Курганские коммунисты выступают за закрытие Ельцин Центра в Екатеринбурге. Также они поддерживают идею о корректировке государственного финансирования объекта. Об этом первый секретарь регионального обкома КПРФ Виктор Зырянов рассказал URA.RU «Мы требуем закрытия Ельцин Центра. Если будет решаться вопрос о пересмотре бюджетного финансирования в сторону уменьшения, я думаю, фракция КПРФ в Госдуме однозначно его поддержит. Я всецело за. Содержать за счет бюджетных средств центр, который является рассадником антипатриотизма, антисоветизма и русофобии, не совсем правильно», — высказался политик. В свое время коммунисты выступали против открытия данного объекта. По мнению Зырянова, Ельцин Центр способствует росту «идей нигилизма, пренебрежительного отношения к отечественной истории среди молодежи». Ранее URA.RU писало, в Кургане представители либерально-демократической партии России просят отменить бюджетное финансирование Ельцин Центра. Они считают, что нужно пересмотреть траты на него и перераспределить на более важные нужды. Подобную идею озвучил в своем telegram-канале депутат Госдумы Ярослав Нилов. Обновлено в 19:05 по уральскому времени: в Ельцин Центр направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать информацию. Ответ пока не поступил.

Курганские коммунисты выступают за закрытие Ельцин Центра в Екатеринбурге. Также они поддерживают идею о корректировке государственного финансирования объекта. Об этом первый секретарь регионального обкома КПРФ Виктор Зырянов рассказал URA.RU «Мы требуем закрытия Ельцин Центра. Если будет решаться вопрос о пересмотре бюджетного финансирования в сторону уменьшения, я думаю, фракция КПРФ в Госдуме однозначно его поддержит. Я всецело за. Содержать за счет бюджетных средств центр, который является рассадником антипатриотизма, антисоветизма и русофобии, не совсем правильно», — высказался политик. В свое время коммунисты выступали против открытия данного объекта. По мнению Зырянова, Ельцин Центр способствует росту «идей нигилизма, пренебрежительного отношения к отечественной истории среди молодежи». Ранее URA.RU писало, в Кургане представители либерально-демократической партии России просят отменить бюджетное финансирование Ельцин Центра. Они считают, что нужно пересмотреть траты на него и перераспределить на более важные нужды. Подобную идею озвучил в своем telegram-канале депутат Госдумы Ярослав Нилов. Обновлено в 19:05 по уральскому времени: в Ельцин Центр направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать информацию. Ответ пока не поступил.