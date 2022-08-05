В Кремле назвали условия новой сделки по вывозу товаров с Украины

Кремль назвал условия возможной сделки по металлам с Украиной Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Новая сделка с Украиной, на этот раз касающаяся вывоза металлов, может обсуждаться. Однако, чтобы она состоялась, вероятно, необходимо будет выполнить ряд условий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Все зависит от деталей [сделки]. Официально позиция пока не формулировалась. Надо понимать, насколько четко будет сформулировано это предложение. В любом случае решение таких вопросов невозможно без прямой увязки с теми ограничениями, которые действуют в отношении наших производителей, в данном случае — производителей металлов. Здесь много что есть обсуждать», — заявил Песков URA.RU.

Замминистра экономики Украины Тарас Качка заявил, что по образцу «продуктовой сделки» можно заключить и другие соглашения. В частности, Качка ведет речь о договоренностях по поставкам металлов с Украины, пишет Financial Times.