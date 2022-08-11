11 августа 2022

Свердловчане жалуются на перебои с посылками из Европы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Доставка почты в труднодоступные районы Свердловской области, посылки, коробки, доставка почты
Сервис доставки посылок объяснил задержку товаров в Германии Фото:

Популярный сервис почтовых доставок «Бандеролька» предупредил россиян о задержке посылок из Германии из-за разделения партии. Как рассказал URA.RU анонимный свердловчанин, его посылка была отправлена, однако резко снова оказалась в Берлине.

«Была информация, что посылка уже отправлена. Потом трекинг обновился, и пакет все еще в германии», — сказал читатель URA.RU.

В отделе поддержки сервиса заявляют, что даже погруженные в машину посылки таможня может в последний момент снять для досмотра. «Но в данном случае статусы в трекингах обновлялись у всех посылок, в том числе и тех, которые еще не прошли таможню в Германии. Как только мы узнали об этом, скорректировали данные в трекингах некоторых посылок. Увы, в нынешних обстоятельствах такое возможно. В данный момент мы делаем все необходимое, чтобы остальные посылки как можно быстрее были доставлены в Россию», — отметили там.

URA.RU постаралось связаться с пресс-службой «Бандерольки» для получения комментария. На телефонный звонок корреспондента никто не ответил.

Ранее агентство сообщало, что телефон жительницы Екатеринбурга, заказанный и оплаченный через сервис доставки Ozon, забрал неизвестный, который представился курьером и убедил сотрудника сервиса отдать посылку ему. Служба доставки Ozon отказалась возвращать деньги за оплаченный телефон.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

Популярный сервис почтовых доставок «Бандеролька» предупредил россиян о задержке посылок из Германии из-за разделения партии. Как рассказал URA.RU анонимный свердловчанин, его посылка была отправлена, однако резко снова оказалась в Берлине. «Была информация, что посылка уже отправлена. Потом трекинг обновился, и пакет все еще в германии», — сказал читатель URA.RU. В отделе поддержки сервиса заявляют, что даже погруженные в машину посылки таможня может в последний момент снять для досмотра. «Но в данном случае статусы в трекингах обновлялись у всех посылок, в том числе и тех, которые еще не прошли таможню в Германии. Как только мы узнали об этом, скорректировали данные в трекингах некоторых посылок. Увы, в нынешних обстоятельствах такое возможно. В данный момент мы делаем все необходимое, чтобы остальные посылки как можно быстрее были доставлены в Россию», — отметили там. URA.RU постаралось связаться с пресс-службой «Бандерольки» для получения комментария. На телефонный звонок корреспондента никто не ответил. Ранее агентство сообщало, что телефон жительницы Екатеринбурга, заказанный и оплаченный через сервис доставки Ozon, забрал неизвестный, который представился курьером и убедил сотрудника сервиса отдать посылку ему. Служба доставки Ozon отказалась возвращать деньги за оплаченный телефон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...