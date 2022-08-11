Свердловчане жалуются на перебои с посылками из Европы

Популярный сервис почтовых доставок «Бандеролька» предупредил россиян о задержке посылок из Германии из-за разделения партии. Как рассказал URA.RU анонимный свердловчанин, его посылка была отправлена, однако резко снова оказалась в Берлине.
«Была информация, что посылка уже отправлена. Потом трекинг обновился, и пакет все еще в германии», — сказал читатель URA.RU.
В отделе поддержки сервиса заявляют, что даже погруженные в машину посылки таможня может в последний момент снять для досмотра. «Но в данном случае статусы в трекингах обновлялись у всех посылок, в том числе и тех, которые еще не прошли таможню в Германии. Как только мы узнали об этом, скорректировали данные в трекингах некоторых посылок. Увы, в нынешних обстоятельствах такое возможно. В данный момент мы делаем все необходимое, чтобы остальные посылки как можно быстрее были доставлены в Россию», — отметили там.
URA.RU постаралось связаться с пресс-службой «Бандерольки» для получения комментария. На телефонный звонок корреспондента никто не ответил.
Ранее агентство сообщало, что телефон жительницы Екатеринбурга, заказанный и оплаченный через сервис доставки Ozon, забрал неизвестный, который представился курьером и убедил сотрудника сервиса отдать посылку ему. Служба доставки Ozon отказалась возвращать деньги за оплаченный телефон.
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