Свердловчане жалуются на перебои с посылками из Европы

12 августа 2022 в 14:20 Размер текста - 17 +

Сервис доставки посылок объяснил задержку товаров в Германии Фото: Анна Майорова © URA.RU Популярный сервис почтовых доставок «Бандеролька» предупредил россиян о задержке посылок из Германии из-за разделения партии. Как рассказал URA.RU анонимный свердловчанин, его посылка была отправлена, однако резко снова оказалась в Берлине. «Была информация, что посылка уже отправлена. Потом трекинг обновился, и пакет все еще в германии», — сказал читатель URA.RU. В отделе поддержки сервиса заявляют, что даже погруженные в машину посылки таможня может в последний момент снять для досмотра. «Но в данном случае статусы в трекингах обновлялись у всех посылок, в том числе и тех, которые еще не прошли таможню в Германии. Как только мы узнали об этом, скорректировали данные в трекингах некоторых посылок. Увы, в нынешних обстоятельствах такое возможно. В данный момент мы делаем все необходимое, чтобы остальные посылки как можно быстрее были доставлены в Россию», — отметили там. URA.RU постаралось связаться с пресс-службой «Бандерольки» для получения комментария. На телефонный звонок корреспондента никто не ответил. Ранее агентство сообщало, что телефон жительницы Екатеринбурга, заказанный и оплаченный через сервис доставки Ozon, забрал неизвестный, который представился курьером и убедил сотрудника сервиса отдать посылку ему. Служба доставки Ozon отказалась возвращать деньги за оплаченный телефон.

Популярный сервис почтовых доставок «Бандеролька» предупредил россиян о задержке посылок из Германии из-за разделения партии. Как рассказал URA.RU анонимный свердловчанин, его посылка была отправлена, однако резко снова оказалась в Берлине. «Была информация, что посылка уже отправлена. Потом трекинг обновился, и пакет все еще в германии», — сказал читатель URA.RU. В отделе поддержки сервиса заявляют, что даже погруженные в машину посылки таможня может в последний момент снять для досмотра. «Но в данном случае статусы в трекингах обновлялись у всех посылок, в том числе и тех, которые еще не прошли таможню в Германии. Как только мы узнали об этом, скорректировали данные в трекингах некоторых посылок. Увы, в нынешних обстоятельствах такое возможно. В данный момент мы делаем все необходимое, чтобы остальные посылки как можно быстрее были доставлены в Россию», — отметили там. URA.RU постаралось связаться с пресс-службой «Бандерольки» для получения комментария. На телефонный звонок корреспондента никто не ответил. Ранее агентство сообщало, что телефон жительницы Екатеринбурга, заказанный и оплаченный через сервис доставки Ozon, забрал неизвестный, который представился курьером и убедил сотрудника сервиса отдать посылку ему. Служба доставки Ozon отказалась возвращать деньги за оплаченный телефон.