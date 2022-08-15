В Подмосковье раненного ножом мужчину переехали квадроциклом

В Подмосковье произошла поножовщина во время ссоры
В Подмосковье во время драки межу тремя мужчинами произошла поножовщина, после конфликта один из мужчин сбил раненого на квадроцикле. Об этом рассказали в региональном МВД.
«В понедельник в одной из квартир на Нагорной улице возник конфликт между тремя мужчинами. В ходе ссоры они подрались, и двое ранили друг друга ножом. После драки один из раненых мужчин вышел на улицу, где его сбил на квадроцикле третий участник конфликта», — передает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на МВД.
Злоумышленник скрылся, но полиции удалось задержать его. Раненых отвезли в больницу, в результате один из мужчин скончался.
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