В Подмосковье раненного ножом мужчину переехали квадроциклом

15 августа 2022 в 19:53 Размер текста - 17 +

В Подмосковье произошла поножовщина во время ссоры Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Подмосковье во время драки межу тремя мужчинами произошла поножовщина, после конфликта один из мужчин сбил раненого на квадроцикле. Об этом рассказали в региональном МВД. «В понедельник в одной из квартир на Нагорной улице возник конфликт между тремя мужчинами. В ходе ссоры они подрались, и двое ранили друг друга ножом. После драки один из раненых мужчин вышел на улицу, где его сбил на квадроцикле третий участник конфликта», — передает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на МВД. Злоумышленник скрылся, но полиции удалось задержать его. Раненых отвезли в больницу, в результате один из мужчин скончался.

В Подмосковье во время драки межу тремя мужчинами произошла поножовщина, после конфликта один из мужчин сбил раненого на квадроцикле. Об этом рассказали в региональном МВД. «В понедельник в одной из квартир на Нагорной улице возник конфликт между тремя мужчинами. В ходе ссоры они подрались, и двое ранили друг друга ножом. После драки один из раненых мужчин вышел на улицу, где его сбил на квадроцикле третий участник конфликта», — передает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на МВД. Злоумышленник скрылся, но полиции удалось задержать его. Раненых отвезли в больницу, в результате один из мужчин скончался.