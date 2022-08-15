В Подмосковье раненного ножом мужчину переехали квадроциклом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Насилие. Москва, кровь, убийство, оружие, ограбление, нож в крови, ауе, криминал, преступление, бандитизм, разбой, братки, разборки, наемный убийца, молодежные банды
В Подмосковье произошла поножовщина во время ссоры Фото:

В Подмосковье во время драки межу тремя мужчинами произошла поножовщина, после конфликта один из мужчин сбил раненого на квадроцикле. Об этом рассказали в региональном МВД.

«В понедельник в одной из квартир на Нагорной улице возник конфликт между тремя мужчинами. В ходе ссоры они подрались, и двое ранили друг друга ножом. После драки один из раненых мужчин вышел на улицу, где его сбил на квадроцикле третий участник конфликта», — передает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на МВД.

Злоумышленник скрылся, но полиции удалось задержать его. Раненых отвезли в больницу, в результате один из мужчин скончался.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

В Подмосковье во время драки межу тремя мужчинами произошла поножовщина, после конфликта один из мужчин сбил раненого на квадроцикле. Об этом рассказали в региональном МВД. «В понедельник в одной из квартир на Нагорной улице возник конфликт между тремя мужчинами. В ходе ссоры они подрались, и двое ранили друг друга ножом. После драки один из раненых мужчин вышел на улицу, где его сбил на квадроцикле третий участник конфликта», — передает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на МВД. Злоумышленник скрылся, но полиции удалось задержать его. Раненых отвезли в больницу, в результате один из мужчин скончался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...