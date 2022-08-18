Путин отчитал главу ОСК за убыточные для Родины контракты

Российский лидер Владимир Путин отчитал главу «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексея Рахманова за заключенные убыточные контракты. Он заявил, что нарушение финансовой дисциплины не соответствует интересам Родины.
«[Глава ОСК] Алексей Львович [Рахманов], чего контрактов-то убыточных назаключали, м?», — сказал Путин, обращаясь к главе ОСК Рахманову в ходе совещания по вопросам развития судостроительной промышленности, об этом сообщается на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что вопрос не в том, чтобы пренебрегать интересами заказчика, а в том, чтобы своевременно отработать формальные вопросы, связанные с заключением контракта. Он подчеркнул, что нарушение финансовой дисциплины не соответствует интересам страны, передает телеканал 360.
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