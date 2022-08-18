18 августа 2022

Путин отчитал главу ОСК за убыточные для Родины контракты

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин раскритиковал главу ОСК за заключенные убыточные контракты Фото:

Российский лидер Владимир Путин отчитал главу «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексея Рахманова за заключенные убыточные контракты. Он заявил, что нарушение финансовой дисциплины не соответствует интересам Родины.

«[Глава ОСК] Алексей Львович [Рахманов], чего контрактов-то убыточных назаключали, м?», — сказал Путин, обращаясь к главе ОСК Рахманову в ходе совещания по вопросам развития судостроительной промышленности, об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что вопрос не в том, чтобы пренебрегать интересами заказчика, а в том, чтобы своевременно отработать формальные вопросы, связанные с заключением контракта. Он подчеркнул, что нарушение финансовой дисциплины не соответствует интересам страны, передает телеканал 360.

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Российский лидер Владимир Путин отчитал главу «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексея Рахманова за заключенные убыточные контракты. Он заявил, что нарушение финансовой дисциплины не соответствует интересам Родины. «[Глава ОСК] Алексей Львович [Рахманов], чего контрактов-то убыточных назаключали, м?», — сказал Путин, обращаясь к главе ОСК Рахманову в ходе совещания по вопросам развития судостроительной промышленности, об этом сообщается на сайте Кремля. Глава государства отметил, что вопрос не в том, чтобы пренебрегать интересами заказчика, а в том, чтобы своевременно отработать формальные вопросы, связанные с заключением контракта. Он подчеркнул, что нарушение финансовой дисциплины не соответствует интересам страны, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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