Шойгу: США пытаются истощить Россию конфликтом на Украине

Против России развязана информационная война, заявил Сергей Шойгу
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
С помощью конфликта на Украине США и их союзники пытаются добиться стратегического истощения России. Об этом в ходе совещания министров обороны стран ШОС заявил глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что Москва пыталась добиться стабильности в Европе.
«Сегодня против России развязана жесткая санкционная и информационная война. И конфликт на Украине стал лишь очередным предлогом для этого. Заявленная цель США и их пособников — стратегическое истощение России для устранения конкуренции и предупреждения другим государствам, проводящим независимую внешнюю политику», — приводит слова Сергея Шойгу РИА «Новости».
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