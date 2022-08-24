Шойгу: США пытаются истощить Россию конфликтом на Украине

24 августа 2022 в 12:29 Размер текста - 17 +

Против России развязана информационная война, заявил Сергей Шойгу Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине С помощью конфликта на Украине США и их союзники пытаются добиться стратегического истощения России. Об этом в ходе совещания министров обороны стран ШОС заявил глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что Москва пыталась добиться стабильности в Европе. «Сегодня против России развязана жесткая санкционная и информационная война. И конфликт на Украине стал лишь очередным предлогом для этого. Заявленная цель США и их пособников — стратегическое истощение России для устранения конкуренции и предупреждения другим государствам, проводящим независимую внешнюю политику», — приводит слова Сергея Шойгу РИА «Новости».

С помощью конфликта на Украине США и их союзники пытаются добиться стратегического истощения России. Об этом в ходе совещания министров обороны стран ШОС заявил глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что Москва пыталась добиться стабильности в Европе. «Сегодня против России развязана жесткая санкционная и информационная война. И конфликт на Украине стал лишь очередным предлогом для этого. Заявленная цель США и их пособников — стратегическое истощение России для устранения конкуренции и предупреждения другим государствам, проводящим независимую внешнюю политику», — приводит слова Сергея Шойгу РИА «Новости».