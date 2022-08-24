Шойгу: США пытаются истощить Россию конфликтом на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Премия Русского Географического Общества. Москва, шойгу сергей
Против России развязана информационная война, заявил Сергей Шойгу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

С помощью конфликта на Украине США и их союзники пытаются добиться стратегического истощения России. Об этом в ходе совещания министров обороны стран ШОС заявил глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что Москва пыталась добиться стабильности в Европе.

«Сегодня против России развязана жесткая санкционная и информационная война. И конфликт на Украине стал лишь очередным предлогом для этого. Заявленная цель США и их пособников — стратегическое истощение России для устранения конкуренции и предупреждения другим государствам, проводящим независимую внешнюю политику», — приводит слова Сергея Шойгу РИА «Новости».

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С помощью конфликта на Украине США и их союзники пытаются добиться стратегического истощения России. Об этом в ходе совещания министров обороны стран ШОС заявил глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что Москва пыталась добиться стабильности в Европе. «Сегодня против России развязана жесткая санкционная и информационная война. И конфликт на Украине стал лишь очередным предлогом для этого. Заявленная цель США и их пособников — стратегическое истощение России для устранения конкуренции и предупреждения другим государствам, проводящим независимую внешнюю политику», — приводит слова Сергея Шойгу РИА «Новости».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...