В Екатеринбурге силовики встретили поезд с украинскими беженцами

Полицейские Екатеринбурга приехали на железнодорожный вокзал, чтобы встретить поезд с жителями ЛНР и ДНР. В столицу Урала прибыли 48 человек. Об этом URA.RU сообщили в региональном главке МВД.
«На станцию Екатеринбург-пассажирский прибыл поезд с очередной группой вынужденных беженцев из Украины. Поездом „Симферополь-Омск“ до столицы Среднего Урала с комфортом добрались 48 человек, из них 17 детей», — поделился пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.
В настоящее время в Свердловской области уже находятся 1790 беженцев. Часть поселилась у своих родственников, остальные 554 человека, в том числе 182 ребенка, в пяти организованных пунктах временного размещения. «Люди трудоустраиваются, готовят детишек в школу к 1 сентября. Ситуация с прибывшими на Урал жителями ЛНР, ДНР и Украины находится на контроле у руководства регионального главка МВД», — отметил полковник Горелых.
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Полицейские Екатеринбурга приехали на железнодорожный вокзал, чтобы встретить поезд с жителями ЛНР и ДНР. В столицу Урала прибыли 48 человек. Об этом URA.RU сообщили в региональном главке МВД. «На станцию Екатеринбург-пассажирский прибыл поезд с очередной группой вынужденных беженцев из Украины. Поездом „Симферополь-Омск“ до столицы Среднего Урала с комфортом добрались 48 человек, из них 17 детей», — поделился пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых. В настоящее время в Свердловской области уже находятся 1790 беженцев. Часть поселилась у своих родственников, остальные 554 человека, в том числе 182 ребенка, в пяти организованных пунктах временного размещения. «Люди трудоустраиваются, готовят детишек в школу к 1 сентября. Ситуация с прибывшими на Урал жителями ЛНР, ДНР и Украины находится на контроле у руководства регионального главка МВД», — отметил полковник Горелых. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге активисты почтили память погибших детей Донбасса у стен бывшего консульства США. Также агентство рассказывало, что региональные власти начнут бесплатно кормить и одевать детей участников спецоперации РФ на Украине и детей беженцев из Донбасса. Соответствующий законопроект, предложенный губернатором Евгением Куйвашевым, одобрили депутаты заксо.