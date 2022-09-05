05 сентября 2022

Собчак обсмеяла самолет «Уральских авиалиний», который починили скотчем

Журналистка Ксения Собчак обсмеяла самолет "Уральских авиалиний", в котором подлокотник замотали скотчем
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция Ксении Собчак в ТАСС. Москва, собчак ксения, портрет
Ксения Собчак высмеяла сломанный подлокотник Фото:

Журналистка Ксения Собчак обсмеяла самолет «Уральских авиалиний», который летел рейсом Грозный — Москва. Причиной насмешки стал сломанный подлокотник, который был замотан скотчем.

«Интересный ремонт подлокотников на рейсе „Уральских авиалиний“. Место это досталось моей подписчице на рейсе U6-438 Грозный — Москва. Сломанную ручку основательно замотали скотчем. Надеюсь, хоть двигатель не на соплях», — написала Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня».

Редакция агентства обратилась за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний». Там комментировать ситуацию отказались. Ранее URA.RU писало, что у самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», выполняющий рейс из Сочи в Екатеринбург, перед взлетом оказался неисправен руль. Самолету пришлось отправиться на стоянку.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

Журналистка Ксения Собчак обсмеяла самолет «Уральских авиалиний», который летел рейсом Грозный — Москва. Причиной насмешки стал сломанный подлокотник, который был замотан скотчем. «Интересный ремонт подлокотников на рейсе „Уральских авиалиний“. Место это досталось моей подписчице на рейсе U6-438 Грозный — Москва. Сломанную ручку основательно замотали скотчем. Надеюсь, хоть двигатель не на соплях», — написала Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня». Редакция агентства обратилась за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний». Там комментировать ситуацию отказались. Ранее URA.RU писало, что у самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», выполняющий рейс из Сочи в Екатеринбург, перед взлетом оказался неисправен руль. Самолету пришлось отправиться на стоянку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...