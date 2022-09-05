Собчак обсмеяла самолет «Уральских авиалиний», который починили скотчем

Журналистка Ксения Собчак обсмеяла самолет «Уральских авиалиний», который летел рейсом Грозный — Москва. Причиной насмешки стал сломанный подлокотник, который был замотан скотчем.
«Интересный ремонт подлокотников на рейсе „Уральских авиалиний“. Место это досталось моей подписчице на рейсе U6-438 Грозный — Москва. Сломанную ручку основательно замотали скотчем. Надеюсь, хоть двигатель не на соплях», — написала Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня».
Редакция агентства обратилась за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний». Там комментировать ситуацию отказались. Ранее URA.RU писало, что у самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», выполняющий рейс из Сочи в Екатеринбург, перед взлетом оказался неисправен руль. Самолету пришлось отправиться на стоянку.
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Журналистка Ксения Собчак обсмеяла самолет «Уральских авиалиний», который летел рейсом Грозный — Москва. Причиной насмешки стал сломанный подлокотник, который был замотан скотчем. «Интересный ремонт подлокотников на рейсе „Уральских авиалиний“. Место это досталось моей подписчице на рейсе U6-438 Грозный — Москва. Сломанную ручку основательно замотали скотчем. Надеюсь, хоть двигатель не на соплях», — написала Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня». Редакция агентства обратилась за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний». Там комментировать ситуацию отказались. Ранее URA.RU писало, что у самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», выполняющий рейс из Сочи в Екатеринбург, перед взлетом оказался неисправен руль. Самолету пришлось отправиться на стоянку.