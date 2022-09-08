«Коммерсант»: Россия поддержит экономику Белоруссии закупками топлива

09 сентября 2022 в 04:51 Размер текста - 17 +

Белоруссия повысит доходы своего бюджета за счет экспорта топлива в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия может оказать поддержку Белоруссии, увеличив импорт белорусского топлива, который в последние годы был минимален. Мера направлена на помощь белорусской нефтепереработке на фоне санкций Евросоюза и потери украинского рынка. «Минэнерго и Минфин РФ активно обсуждают импорт бензина и дизтоплива из Белоруссии <…> Россия решила расширить поставки из Белоруссии в условиях проблем белорусских НПЗ со сбытом, которые обострились после прекращения экспорта топлива на Украину на фоне <…> [спецоперации РФ]», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли. Предполагается, что подобное решение окажет поддержку белорусской нефтепереработке и повысит доходы бюджета республики в условиях санкций. По данным издания, Минск обеспечивал 45% совокупного импорта бензина и 37% импорта дизельного топлива на Украину — 1,04 млн тонн и 2,97 млн тонн соответственно. «Если демпфер распространится на весь объем прежнего экспорта Белоруссии на Украину, объем поддержки может составить более 60 млрд рублей в год», — резюмировали авторы. Страны Евросоюза, США, Великобритания и ряд других государств ввели масштабные санкции против России и Белоруссии на фоне специальной операции РФ по демилитаризации Украины. Как отмечал российский лидер Владимир Путин, целью новых ограничений со стороны западных стран является «отмена» России, как государства. Постпред Белоруссии при ООН заявлял, что в односторонних санкциях Запада видны отголоски нацизма. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия может оказать поддержку Белоруссии, увеличив импорт белорусского топлива, который в последние годы был минимален. Мера направлена на помощь белорусской нефтепереработке на фоне санкций Евросоюза и потери украинского рынка. «Минэнерго и Минфин РФ активно обсуждают импорт бензина и дизтоплива из Белоруссии <…> Россия решила расширить поставки из Белоруссии в условиях проблем белорусских НПЗ со сбытом, которые обострились после прекращения экспорта топлива на Украину на фоне <…> [спецоперации РФ]», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли. Предполагается, что подобное решение окажет поддержку белорусской нефтепереработке и повысит доходы бюджета республики в условиях санкций. По данным издания, Минск обеспечивал 45% совокупного импорта бензина и 37% импорта дизельного топлива на Украину — 1,04 млн тонн и 2,97 млн тонн соответственно. «Если демпфер распространится на весь объем прежнего экспорта Белоруссии на Украину, объем поддержки может составить более 60 млрд рублей в год», — резюмировали авторы. Страны Евросоюза, США, Великобритания и ряд других государств ввели масштабные санкции против России и Белоруссии на фоне специальной операции РФ по демилитаризации Украины. Как отмечал российский лидер Владимир Путин, целью новых ограничений со стороны западных стран является «отмена» России, как государства. Постпред Белоруссии при ООН заявлял, что в односторонних санкциях Запада видны отголоски нацизма.