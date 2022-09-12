Пенсионер из Екатеринбурга благодаря особой тактике выиграл машину в лотерею. Фото

13 сентября 2022 в 14:15 Размер текста - 17 +

Особый метод помог уральцу выиграть машину Фото: Денис Моргунов © URA.RU Екатеринбуржец Игорь Филиппов два года назад выиграл в лотерее «Русское лото» машину за 600 тысяч рублей. Мужчина оформил приз деньгами, которые потратил на ремонт квартиры. Спустя время счастливец рассказал представителям «Столото», что одержать победу ему помогла особая тактика. «Свой путь лотерейного победителя Игорь Филиппов начал много лет назад, когда установил на телефон мобильное приложение „Столото“. Счастливчик придерживается собственной тактики участия: не выбирает первые и последние высвечивающиеся на экране билеты», — говорится в пресс-релизе компании. До пенсии мужчина работал в государственных органах. Зимой семья Филипповых катается на лыжах, а летом ездит на рыбалку. Глава семейства рыбачит, а супруга и двое детей отдыхают на природе. «Когда пришло СМС-оповещение о победе, подумал, что выиграл опять сто рублей. Зашел в личный кабинет и был ошарашен! Я был скептиком до этого момента, хотя в глубине души все равно верил в победу, иначе бы не покупал билеты. Когда рассказал супруге, она вообще удивилась, что я участвую в лотереях», — цитируют слова екатеринбуржца в «Столото». Ранее другая жительница Екатеринбурга выиграла в лотерее два миллиона рублей. Женщина призналась, что накануне победы ей приснился вещий сон. Победитель оформил выигрыш деньгами Фото: пресс-служба «Столото»

Екатеринбуржец Игорь Филиппов два года назад выиграл в лотерее «Русское лото» машину за 600 тысяч рублей. Мужчина оформил приз деньгами, которые потратил на ремонт квартиры. Спустя время счастливец рассказал представителям «Столото», что одержать победу ему помогла особая тактика. «Свой путь лотерейного победителя Игорь Филиппов начал много лет назад, когда установил на телефон мобильное приложение „Столото“. Счастливчик придерживается собственной тактики участия: не выбирает первые и последние высвечивающиеся на экране билеты», — говорится в пресс-релизе компании. До пенсии мужчина работал в государственных органах. Зимой семья Филипповых катается на лыжах, а летом ездит на рыбалку. Глава семейства рыбачит, а супруга и двое детей отдыхают на природе. «Когда пришло СМС-оповещение о победе, подумал, что выиграл опять сто рублей. Зашел в личный кабинет и был ошарашен! Я был скептиком до этого момента, хотя в глубине души все равно верил в победу, иначе бы не покупал билеты. Когда рассказал супруге, она вообще удивилась, что я участвую в лотереях», — цитируют слова екатеринбуржца в «Столото». Ранее другая жительница Екатеринбурга выиграла в лотерее два миллиона рублей. Женщина призналась, что накануне победы ей приснился вещий сон.