Просьба Пугачевой признать ее иноагентом расколола медийную общественность

Тимати и Собчак разошлись во мнениях по поводу просьбы Пугачевой признать ее иноагентом

Просьбу о внесении своего имени в список иноагентов певица опубликовала 18 сентября Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Пост певицы Аллы Пугачевой к Минюсту России с просьбой признать ее иноагентом разделил медийную общественность на два лагеря. Одни поддерживают позицию певицы и выражают ей слова благодарности, другие — осуждают и критикуют.

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«В тексте Аллы Пугачевой есть личная часть (солидарность с мужем) и есть гражданская часть. Напомню, что это написано в Москве, а не в безопасности за рубежами», — отметил журналист, историк и редактор Алексей Венедиктов (признан в РФ иностранным агентом).

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«Алла Пугачева написала очень неумный и несмешной абзац текста с просьбой зачислить ее в иноагенты. Ну написала и написала, ладно», — прокомментировал пост певицы ведущий телеканала «Россия 1» Борис Корчевников.

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Свое заявление Пугачева опубликовала в одной из иностранных соцсетей 18 сентября. В нем она написала, что солидарна со своим мужем, назвав его порядочным и искренним человеком.

Ранее пользователи соцсетей призвали Пугачеву, защитившую иноагента Галкина, уехать из России. Подобное заявление певицы вызвало негативную реакцию некоторых пользователей социальных сетей.