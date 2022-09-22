Депутат Тюменской облдумы: «я готов принять участие в спецоперации»

Депутат Тюменской облдумы: «Я готов принять участие в спецоперации»
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Призывной отправной пункт. Курган, армия, солдаты, призывники, новобранцы, вооруженные силы, армейская одежда
Депутат считает, что объявить о мобилизации нужно было давно Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Депутат Тюменской областной думы Игорь Винников заявил, что если его призовут для участия в спецоперации на Украине, то он пойдет. Также ветеран Афганистанской войны в разговоре с URA.RU поделился своим мнением о решении Владимира Путина.

«Мобилизация — это то, что давно было пора сделать. Политические качели я не понимаю, но если мне скажут собирать манатки — я соберу и пойду. Армия дело такое: есть задание — его надо выполнить, все рассуждения уже потом. Тем более сейчас поставлены серьезные задачи. Солдатский труд — это тяжелый, адский труд», — рассказал депутат Тюменской областной думы.

Винников отметил, что самый сильный боец — идейный боец. По его мнению, такого духовного сплочения, как на войне больше нет нигде. «Люди защищают друг друга грудью, вытаскивают тебя с поля не из-за каких-то личных интересов. Это самые благодарные коллективы», — добавил депутат.

21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет имеющих определенные военные звания. Призыв не коснется студентов и срочников. О готовности принять участие в спецоперации на Украине высказался депутат Тюменской областной думы Артем Зайцев. С таким же заявлением выступил депутат государственной думы РФ Николай Брыкин.

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Депутат Тюменской областной думы Игорь Винников заявил, что если его призовут для участия в спецоперации на Украине, то он пойдет. Также ветеран Афганистанской войны в разговоре с URA.RU поделился своим мнением о решении Владимира Путина. «Мобилизация — это то, что давно было пора сделать. Политические качели я не понимаю, но если мне скажут собирать манатки — я соберу и пойду. Армия дело такое: есть задание — его надо выполнить, все рассуждения уже потом. Тем более сейчас поставлены серьезные задачи. Солдатский труд — это тяжелый, адский труд», — рассказал депутат Тюменской областной думы. Винников отметил, что самый сильный боец — идейный боец. По его мнению, такого духовного сплочения, как на войне больше нет нигде. «Люди защищают друг друга грудью, вытаскивают тебя с поля не из-за каких-то личных интересов. Это самые благодарные коллективы», — добавил депутат. 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет имеющих определенные военные звания. Призыв не коснется студентов и срочников. О готовности принять участие в спецоперации на Украине высказался депутат Тюменской областной думы Артем Зайцев. С таким же заявлением выступил депутат государственной думы РФ Николай Брыкин.
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