27 сентября 2022

Небензя назвал вбросами заявления Запада о результатах референдумов

Постпред РФ отреагировал на «пропагандистские вбросы» Запада насчет референдумов
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Небензя назвал пропагандой заявления, что людей заставляли голосовать на референдумах Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

На Западе занимаются пропагандой, распространяя слухи о том, что в России принуждают людей к голосованию на референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. На это обратил внимание российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя.

«Западные страны изначально заявили, что не будут признавать результаты этих референдумов», — подчеркнул дипломат, передает «Россия 24». «Нисколько не удивляют пропагандистские вбросы о том, что людей якобы принуждают к голосованию, что их по несколько дней пытали, чтобы заставить сделать выбор в пользу присоединения к РФ», — отметил он.

Небензя также прокомментировал слова главы немецкого МИД Анналены Бербок о том, что жителей якобы «расстреливают и насилуют, а потом они должны ставить галочки». «То есть, видимо, они голосуют уже после того, как их расстреляли и изнасиловали», — усмехнулся он.

На территории ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходили референдумы о вхождении в состав России. Так, в Запорожье за присоединение к России проголосовали 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области 87,05% хотят присоединения региона к РФ.

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На Западе занимаются пропагандой, распространяя слухи о том, что в России принуждают людей к голосованию на референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. На это обратил внимание российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. «Западные страны изначально заявили, что не будут признавать результаты этих референдумов», — подчеркнул дипломат, передает «Россия 24». «Нисколько не удивляют пропагандистские вбросы о том, что людей якобы принуждают к голосованию, что их по несколько дней пытали, чтобы заставить сделать выбор в пользу присоединения к РФ», — отметил он. Небензя также прокомментировал слова главы немецкого МИД Анналены Бербок о том, что жителей якобы «расстреливают и насилуют, а потом они должны ставить галочки». «То есть, видимо, они голосуют уже после того, как их расстреляли и изнасиловали», — усмехнулся он. На территории ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходили референдумы о вхождении в состав России. Так, в Запорожье за присоединение к России проголосовали 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области 87,05% хотят присоединения региона к РФ.
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