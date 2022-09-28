Глава СК взял на контроль дело свердловчанки, которую бросили в бараке без света и воды

29 сентября 2022 в 01:23 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин заинтересовался делом 85-летней женщины с инвалидностью, проживающей в квартире без воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Дело 85-летней жительницы Екатеринбурга Натальи Данилевской, которую оставили одну в расселенном деревянном бараке, где отсутствовало электричество, отопление и вода, взял на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поручил доложить о ситуации подробнее, сообщает пресс-служба СК в официальном telegram-канале. «Председателю СК России будет доложено о ситуации с возможным нарушением жилищных прав 85-летней женщины в Свердловской области. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области представить доклад о ситуации и принятых мерах по восстановлению прав пенсионерки на надлежащее жилье», — говорится в сообщении. Наталья Данилевская — 85-летняя пенсионерка с инвалидностью, проживающая в Екатеринбурге, которую бросили одну в деревянном бараке, где было отключено отопление, вода и электричество. Ее историей заинтересовались журналисты, которые осветили проблему. После этого сотрудники соцзащиты приняли меры по переселению пенсионерки. Однако в новом жилье также отсутствуют условия для нормального проживания.

Дело 85-летней жительницы Екатеринбурга Натальи Данилевской, которую оставили одну в расселенном деревянном бараке, где отсутствовало электричество, отопление и вода, взял на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поручил доложить о ситуации подробнее, сообщает пресс-служба СК в официальном telegram-канале. «Председателю СК России будет доложено о ситуации с возможным нарушением жилищных прав 85-летней женщины в Свердловской области. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области представить доклад о ситуации и принятых мерах по восстановлению прав пенсионерки на надлежащее жилье», — говорится в сообщении. Наталья Данилевская — 85-летняя пенсионерка с инвалидностью, проживающая в Екатеринбурге, которую бросили одну в деревянном бараке, где было отключено отопление, вода и электричество. Ее историей заинтересовались журналисты, которые осветили проблему. После этого сотрудники соцзащиты приняли меры по переселению пенсионерки. Однако в новом жилье также отсутствуют условия для нормального проживания.