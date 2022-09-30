Канада внесла в санкционный список главу ВЭБ Шувалова

Канада внесла в санкционный список 43 россиян

30 сентября 2022 в 20:11 Размер текста - 17 +

Канада последовала вслед за Британией и США Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Канада ввела новые санкции против России в связи с присоединением к ней новых территорий. В черный список попали 43 человека. Сообщение опубликовано на сайте правительства Канады. «Канада вводит меры в отношении 43 российских олигархов, представителей финансовой элиты и членов их семей. Также под санкции попали так называемый орган управления в Херсоне и 35 поддерживаемых Россией высокопоставленных чиновников в Донецке, Луганске, Херсоне и Запорожье», — говорится в сообщении. Под санкциями оказались, в частности, члены семей российских политиков и предпринимателей, в том числе президента ВЭБ Игоря Шувалова, вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Княгинина, бывшего председателя ВЭБ.РФ Владимира Дмитриева, заместителя председателя правления ПАО «Газпром» Фамила Садыгова. Ранее Великобритания расширила список санкций в отношении России, включив в него главу Центробанка Эльвиру Набиуллину, пишет RT. США также обновили список санкций. Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, освобожденных Россией в ходе спецоперации на Украине, с 23 по 27 сентября голосовали по вопросу вступления своих регионов в состав РФ. В Запорожье за вхождение в состав РФ проголосовали 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области 87,05% хотят присоединения региона к России, а в ДНР — 99,23%. Плебисциты на этих территориях признаны состоявшимися. ВСУ неоднократно принимали попытки срыва референдумов на освобожденных территориях, в частности Киев направлял угрозы членам избиркомов, а также усилил обстрелы территорий Донбасса. Сегодня в Кремле состоялась церемония подписания договоров о принятии новых регионов в состав РФ. Выступая перед собравшимися, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что новые территории пришли в Россию навсегда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Канада ввела новые санкции против России в связи с присоединением к ней новых территорий. В черный список попали 43 человека. Сообщение опубликовано на сайте правительства Канады. «Канада вводит меры в отношении 43 российских олигархов, представителей финансовой элиты и членов их семей. Также под санкции попали так называемый орган управления в Херсоне и 35 поддерживаемых Россией высокопоставленных чиновников в Донецке, Луганске, Херсоне и Запорожье», — говорится в сообщении. Под санкциями оказались, в частности, члены семей российских политиков и предпринимателей, в том числе президента ВЭБ Игоря Шувалова, вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Княгинина, бывшего председателя ВЭБ.РФ Владимира Дмитриева, заместителя председателя правления ПАО «Газпром» Фамила Садыгова. Ранее Великобритания расширила список санкций в отношении России, включив в него главу Центробанка Эльвиру Набиуллину, пишет RT. США также обновили список санкций. Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, освобожденных Россией в ходе спецоперации на Украине, с 23 по 27 сентября голосовали по вопросу вступления своих регионов в состав РФ. В Запорожье за вхождение в состав РФ проголосовали 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области 87,05% хотят присоединения региона к России, а в ДНР — 99,23%. Плебисциты на этих территориях признаны состоявшимися. ВСУ неоднократно принимали попытки срыва референдумов на освобожденных территориях, в частности Киев направлял угрозы членам избиркомов, а также усилил обстрелы территорий Донбасса. Сегодня в Кремле состоялась церемония подписания договоров о принятии новых регионов в состав РФ. Выступая перед собравшимися, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что новые территории пришли в Россию навсегда.