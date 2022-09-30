ДТП произошло на трассе Екатеринбург-Серов 30 сентября (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На 19 километре Серовского тракта женщина-водитель Opel Astra 30 сентября попала в ДТП, сбив лося. Рядом с ней сидел ее сын, их госпитализировали в больницу Верхней Пышмы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

«ДТП произошло в 21:10 на трассе „Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов“. По предварительным данным, женщина со своим сыном ехали в Нижний Тагил. По пути женщина сбила лося. Их увезли в ЦГБ Верхней Пышмы», — рассказали в ведомстве.

За рулем Opel Astra находилась женщина 1979 года рождения. Ее сыну — 13 лет. Врачи диагностировали у женщины ссадины левой кисти, а у ребенка — осколки от разбитого в результате ДТП лобового стекла в глазу. Лось погиб на месте происшествия. Автомобиль сильно сломался.

Сотрудниками ГИБДД провели процессуальные действия, опросили участников и очевидцев ДТП. По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку. «Место ДТП не входит в зону действия дорожного знака 1.27 ПДД РФ „Дикие животные“», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало о ДТП в Ивделе (Свердловская область), где 27-летний водитель за рулем «ВАЗ» без документов на него врезался в дерево. Мужчина сломал обе кости правой голени.

ДТП произошло 30 сентября на Серовском тракте в 21:10 Фото: ГИБДД по Свердловской области

В ДТП пострадали — женщина (водитель Opel Astra) и ее сын Фото: ГИБДД по Свердловской области