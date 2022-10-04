Лавров объяснил, почему жители Донбасса предпочли Россию

Лавров: жители Донбасса не видят будущего без причастности к России

04 октября 2022 в 13:11 Размер текста - 17 +

Стали известны причины, по которым жители Донбасса предпочли воссоединиться с Россией Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей воспользовались своим правом на самоопределение и сделали свой выбор. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Жители новых регионов имели возможность самостоятельно и свободно выразить свое мнение, как это было подтверждено международными наблюдателями. И через право на самоопределение граждане этих республик и областей сделали свой осознанный выбор», — заявил Лавров на заседании Совета Федерации. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24». Министр добавил, что украинские власти стали враждебными для жителей Украины, которые не видят будущего без причастности к русской цивилизации. В последнее время идет много разговоров по поводу преобладания принципа территориальной целостности государств над правом на самоопределение. Этот принцип закреплен в уставе ООН. «Но в декларации ООН есть ответ сторонникам этой точки зрения. Там зафиксирована обязанность уважать территориальную целостность государств, соблюдающих принцип равноправия народов», — заключил Лавров. И отметил, что действия властей Украины не соответствует этим положениям. Референдумы по вопросу вхождения освобожденных территорий в состав РФ прошли с 23 по 27 сентября. Местные жители высказались за воссоединение с Россией. 3 октября Госдума приняла соответствующие законы. В частности, ратифицировала договоры о присоединении регионов и одобрила аналогичные федеральные конституционные законы в первом чтении и в целом. Уточнялось, что новые территории войдут в состав РФ в границах на день их образования. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей воспользовались своим правом на самоопределение и сделали свой выбор. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Жители новых регионов имели возможность самостоятельно и свободно выразить свое мнение, как это было подтверждено международными наблюдателями. И через право на самоопределение граждане этих республик и областей сделали свой осознанный выбор», — заявил Лавров на заседании Совета Федерации. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24». Министр добавил, что украинские власти стали враждебными для жителей Украины, которые не видят будущего без причастности к русской цивилизации. В последнее время идет много разговоров по поводу преобладания принципа территориальной целостности государств над правом на самоопределение. Этот принцип закреплен в уставе ООН. «Но в декларации ООН есть ответ сторонникам этой точки зрения. Там зафиксирована обязанность уважать территориальную целостность государств, соблюдающих принцип равноправия народов», — заключил Лавров. И отметил, что действия властей Украины не соответствует этим положениям. Референдумы по вопросу вхождения освобожденных территорий в состав РФ прошли с 23 по 27 сентября. Местные жители высказались за воссоединение с Россией. 3 октября Госдума приняла соответствующие законы. В частности, ратифицировала договоры о присоединении регионов и одобрила аналогичные федеральные конституционные законы в первом чтении и в целом. Уточнялось, что новые территории войдут в состав РФ в границах на день их образования.