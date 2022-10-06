Politico: Украина пересматривает список желаемого оружия от Запада

06 октября 2022 в 13:16 Размер текста - 17 +

Украина пересматривает список вооружения из-за предстоящей зимы Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина пересматривает список вооружения, которое страна хотела бы получить от Запада. Об этом сообщает американское издание Politico. «Киев пересматривает список вооружений, который хочет получить от западных стран, в то время как войска готовятся к зимним боям. Во главе списка стоят новые системы ПВО из-за опасений, что Россия усилит ракетные удары», — пишет газета. Запад поставляет Киеву оружие и оказывает финансовую помощь в связи со спецоперацией РФ на Украине. Ранее в МИД Украины заявили, что и дальше планируют просить вооружение у Запада вплоть до окончания конфликта, передает телеканал 360. В среду в Минобороны Чехии анонсировали передачу Украине нового пакета военной помощи, который будет включать в себя тяжелую военную технику, стрелковое оружие и боеприпасы, сообщает «Федеральное агентство новостей». Также США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 625 млн долларов.

Украина пересматривает список вооружения, которое страна хотела бы получить от Запада. Об этом сообщает американское издание Politico. «Киев пересматривает список вооружений, который хочет получить от западных стран, в то время как войска готовятся к зимним боям. Во главе списка стоят новые системы ПВО из-за опасений, что Россия усилит ракетные удары», — пишет газета. Запад поставляет Киеву оружие и оказывает финансовую помощь в связи со спецоперацией РФ на Украине. Ранее в МИД Украины заявили, что и дальше планируют просить вооружение у Запада вплоть до окончания конфликта, передает телеканал 360. В среду в Минобороны Чехии анонсировали передачу Украине нового пакета военной помощи, который будет включать в себя тяжелую военную технику, стрелковое оружие и боеприпасы, сообщает «Федеральное агентство новостей». Также США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 625 млн долларов.