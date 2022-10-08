Боррель: Евросоюз не признает и осуждает контроль РФ над Запорожской АЭС 08 октября 2022 в 19:22 Размер текста - 17 + ЕС не признает юридическую силу указа Путина о переходе ЗАЭС под управление России Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Европейский союз отказался признавать переход Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) под управление России, осудив действия российских властей. Об этом заявил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель. «ЕС самым решительным образом осуждает указ президента России Путина о передаче Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) РФ и превращении ее в государственное предприятие», — цитирует Борреля официальный telegram-канал представительства Евросоюза в России. Кроме того, ЕС не признает и осуждает вхождение Донецкой и Луганской народных республик, а также освобожденных территорий Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации, отметил верховный представитель организации. «Следовательно, указ о передаче ЗАЭС не имеет юридической силы», — резюмировал он. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче Запорожской АЭС под управление России. Запорожье, а также Херсонская область и ЛДНР вошли в состав РФ по итогам референдумов, прошедших с 23 по 27 сентября. В Запорожье за вхождение региона в состав РФ проголосовали 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области 87,05%, в ДНР — 99,23%. Европейский союз отказался признавать переход Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) под управление России, осудив действия российских властей. Об этом заявил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель. «ЕС самым решительным образом осуждает указ президента России Путина о передаче Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) РФ и превращении ее в государственное предприятие», — цитирует Борреля официальный telegram-канал представительства Евросоюза в России. Кроме того, ЕС не признает и осуждает вхождение Донецкой и Луганской народных республик, а также освобожденных территорий Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации, отметил верховный представитель организации. «Следовательно, указ о передаче ЗАЭС не имеет юридической силы», — резюмировал он. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче Запорожской АЭС под управление России. Запорожье, а также Херсонская область и ЛДНР вошли в состав РФ по итогам референдумов, прошедших с 23 по 27 сентября. В Запорожье за вхождение региона в состав РФ проголосовали 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области 87,05%, в ДНР — 99,23%. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям