На улицах Челябинска введут запреты, разработанные искусственным интеллектом

14 октября 2022 в 16:42 Размер текста - 17 +

Изменения для автомобилистов были подтверждены компьютерной моделью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На нескольких центральных улицах Челябинска изменят схему движения исходя из рекомендаций искусственного интеллекта. На нескольких перекрестках улиц Энгельса и Труда введут запрет левого поворота, сообщили 14 октябрям URA.RU в пресс-службе мэрии. Так, в схему организации движения внесен запрет левого поворота с улицы Труда в сторону МФЦ (при движении от ТРК «Родник»). Запрет левых поворотов с улицы Энгельса на улицу Коммуны будет действовать в обоих направлениях. Кроме того, на пересечении проспекта Ленина с улицей Энгельса часы пик будет дольше гореть зеленый сигнал светофора. Все изменения позволят увеличить пропускную способность улицы Труда от улицы Северо-Крымской до улице Энгельса, а также по улице Энгельса от улицы Труда до проспекта Ленина. «Искусственный интеллект смоделировал оптимальную схему для организации движения на ключевых перекрестках. Это исключит заторы на указанных улицах», — считают в мэрии.

На нескольких центральных улицах Челябинска изменят схему движения исходя из рекомендаций искусственного интеллекта. На нескольких перекрестках улиц Энгельса и Труда введут запрет левого поворота, сообщили 14 октябрям URA.RU в пресс-службе мэрии. Так, в схему организации движения внесен запрет левого поворота с улицы Труда в сторону МФЦ (при движении от ТРК «Родник»). Запрет левых поворотов с улицы Энгельса на улицу Коммуны будет действовать в обоих направлениях. Кроме того, на пересечении проспекта Ленина с улицей Энгельса часы пик будет дольше гореть зеленый сигнал светофора. Все изменения позволят увеличить пропускную способность улицы Труда от улицы Северо-Крымской до улице Энгельса, а также по улице Энгельса от улицы Труда до проспекта Ленина. «Искусственный интеллект смоделировал оптимальную схему для организации движения на ключевых перекрестках. Это исключит заторы на указанных улицах», — считают в мэрии.