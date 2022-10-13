13 октября 2022

На улицах Челябинска введут запреты, разработанные искусственным интеллектом

© Служба новостей «URA.RU»
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На нескольких центральных улицах Челябинска изменят схему движения исходя из рекомендаций искусственного интеллекта. На нескольких перекрестках улиц Энгельса и Труда введут запрет левого поворота, сообщили 14 октябрям URA.RU в пресс-службе мэрии.

Так, в схему организации движения внесен запрет левого поворота с улицы Труда в сторону МФЦ (при движении от ТРК «Родник»). Запрет левых поворотов с улицы Энгельса на улицу Коммуны будет действовать в обоих направлениях.

Кроме того, на пересечении проспекта Ленина с улицей Энгельса часы пик будет дольше гореть зеленый сигнал светофора. Все изменения позволят увеличить пропускную способность улицы Труда от улицы Северо-Крымской до улице Энгельса, а также по улице Энгельса от улицы Труда до проспекта Ленина.

«Искусственный интеллект смоделировал оптимальную схему для организации движения на ключевых перекрестках. Это исключит заторы на указанных улицах», — считают в мэрии.

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На нескольких центральных улицах Челябинска изменят схему движения исходя из рекомендаций искусственного интеллекта. На нескольких перекрестках улиц Энгельса и Труда введут запрет левого поворота, сообщили 14 октябрям URA.RU в пресс-службе мэрии. Так, в схему организации движения внесен запрет левого поворота с улицы Труда в сторону МФЦ (при движении от ТРК «Родник»). Запрет левых поворотов с улицы Энгельса на улицу Коммуны будет действовать в обоих направлениях. Кроме того, на пересечении проспекта Ленина с улицей Энгельса часы пик будет дольше гореть зеленый сигнал светофора. Все изменения позволят увеличить пропускную способность улицы Труда от улицы Северо-Крымской до улице Энгельса, а также по улице Энгельса от улицы Труда до проспекта Ленина. «Искусственный интеллект смоделировал оптимальную схему для организации движения на ключевых перекрестках. Это исключит заторы на указанных улицах», — считают в мэрии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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